Punteros, pero sin técnico: Raúl Antuña no estará al frente en los próximos partidos, ¿qué pasó?

Raúl Antuña no estará al frente.

No todo no es color de rosa. San Martín celebra estar en la cima de la tabla, pero este martes ¿se quedó sin técnico?. Raúl Antuña no seguirá al frente del equipo por los duelos venideros y la CD tendrá que salir a buscar su sucesor. Baldazo de agua fría para un equipo que parecía haber encontrado el camino del ascenso. ¿Qué pasó en el camino y quién será el reemplazante?