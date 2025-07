Preocupación por la salud de la Locomotora Oliveras: su última visita a San Juan fue entre abrazos y ovaciones

La salud de Alejandra 'Locomotora' Oliveras ex campeona mundial de boxeo , mantiene en vilo a su entorno y a todo el mundo del deporte, tras permanecer internada en terapia intensiva en el hospital José María Cullen, con un cuadro muy delicado y pronóstico reservado después de sufrir un ACV isquémico. La última vez que vino a San Juan copó la peatonal, se sacó selfies con todos y hasta habló del deporte local: "Tienen unos estadios tremendos".

Operaron de urgencia a la ex boxeadora 'Locomotora' Oliveras: "Está en estado crítico"

La última vez que Locomotora pasó por San Juan fue el 3 de agosto del 2023. En ese entonces, la ex boxeadora llegó para acompañar a los candidatos locales que apoyaban a Patricia Bullrich, quien se postulaba para presidente de la Nación.

La campeona mundial de boxeo aterrizó en el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, desde donde se dirigió a un café céntrico para charlar con los medios y luego se dirigió a la peatonal para protagonizar una exhibición de lujo. Camino a sus actividades habló de todo con Tiempo de San Juan.

Olivera es un símbolo del boxeo argentino. Ganó seis títulos mundiales, cinco en diferentes pesos, e igualó a Floy Mayweather, aunque marca una diferencia con el pentacampeón estadounidense. "Yo los gané por nocaut, él los ganó por puntos"

En su discurso remarcó la importancia de la lucha de las mujeres boxeadoras: "Hay escases de campeonas por la mala gestión dirigencial que hay en la disciplina. Se chorean la plata, los promotores, la federación. Yo con el boxeo no me compré ni un auto viejo. Las mujeres llenan estadios, pero se roban la plata. Nos dan dos mangos y se la dejan todos ellos. Me pasó a mí".

El último parte médico de Locomotora Oliveras: cómo sigue

En un nuevo parte médico tras la operación de urgencia a la que fue sometida la exboxeadora Alejandra “Locomotora” Olivera, el director médico del Hospital José María Cullen, Bruno Moroni, explicó que la deportista de 47 años se encuentra en estado 'muy crítico' y que es 'trascendental la estabilidad clínica en estas 24 horas tras la intervención quirúrgica'.

"Ayer (por este miércoles) se le practicó la cirugía ante un cuadro de hipertensión para que esa presión de la sangre no comprometiera otras áreas del cerebro", explicó el directivo sanitario en conferencia de prensa. Dijo, a su vez, que desde entonces Oliveras permanece internada con asistencia mecánica y bajo un estado de “inconsciencia controlada por el equipo médico".

Moroni dijo que la operación significó un cambio en lo que se venía haciendo y que se la está controlando clínicamente con todo el equipo médico de terapia intensiva más los especialistas. "Los controles permiten tomar decisiones como la de ayer", sumó el médico. "Se evalúa momento a momento", reiteró.

Cuando la ex boxeadora multicampeona nacional fue trasladada a ese centro de salud, desde su domicilio, se constató que presentaba un síndrome confusional asociado a una pérdida de la movilidad en el lado izquierdo del cuerpo.

Los estudios determinarían que Oliveras sufrió un accidente cerebrovascular isquémico (ACV) provocado por una obstrucción en una de las arterias. Moroni indicó al respecto que se está haciendo un tratamiento médico para que liberara esa obturación.

Un ACV de ese tipo ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo al cerebro, generalmente debido a un coágulo. Esta falta de irrigación puede dañar las células cerebrales y provocar diversas complicaciones, como la pérdida de movilidad, dificultades en el habla y problemas de memoria.