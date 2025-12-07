Por un lugar en la final, Boca y Racing se enfrentan en la Bombonera: hora, formaciones y dónde verlo

Boca y Racing volverán a verse las caras esta tarde en la Bombonera, desde las 19, por una semifinal que promete tensión y ambiente de clásico. El ganador se quedará con un lugar en la final del próximo sábado 13 en Santiago del Estero, en lo que será el 20° mano a mano oficial entre ambos. Se espera un encuentro picante por la semifinal del Torneo Clausura 2025.

Semifinal Úbeda define el once de Boca para el clásico con Racing: dudas, pruebas y la situación de Ander Herrera

Boca llega con la necesidad de cerrar el año con un título después de un 2024 sin conquistas y varias eliminaciones que dejaron heridas. Clasificado a la Libertadores por tabla anual, el plantel apunta a sumar la estrella número 75. Claudio Ubeda repetirá por tercera vez el 11 titular con su 4-4-2, con Zeballos como carta fuerte por los costados y Milton Giménez como referencia en ataque. La novedad es la recuperación de Carlos Palacios y el regreso a la convocatoria de Velasco, Herrera y Cavani.

Racing, en cambio, busca coronar un ciclo que tuvo picos altos, como la Recopa Sudamericana obtenida este año, pero también frustraciones como la caída en Libertadores. El equipo de Gustavo Costas tendrá bajas sensibles: Martirena y Sosa no estarán por suspensión y el DT evalúa variantes con Zuculini o Di Cesare, lo que podría modifi­car el esquema. Solari llegaría a pesar de una molestia física.

Posibles formaciones:

Boca iría con: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Zeballos, Paredes, Delgado, Palacios; Merentiel y Giménez.

Racing formaría con: Cambeses; Mura, Colombo, García Basso, Rojas; Nardoni, Zuculini, Almendra; Solari (o Montoya), Maravilla Martínez y Vergara.

Dónde verlo

El clásico entre Boca y Racing se podrá ver por televisión a través de TNT Sports y ESPN Premium, pero para eso hay que tener contratado el Pack Fútbol. La señal se sintoniza mediante los siguientes canales, según tu operador:

TNT Sports

Canales 124 y 604 de Cablevisión Digital, HD y Flow.

Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV.

Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro.

ESPN Premium

Canales 123 y 603 de Cablevisión Digital, HD y Flow

Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV

Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro

Dónde ver online Boca vs. Racing, EN VIVO por internet

Boca vs. Racing, por las semifinales del Torneo Clausura, se podrá seguir desde una PC o cualquier dispositivo móvil a través del Pack Fútbol con Cablevisión Flow, Directv GO y Telecentro Play. Otra opción es Disney +, con previo registro.