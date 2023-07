¿Por qué le robaron la pelea a Leonela Yúdica?: "Merezco ser campeona"

Senesia Estrada venía de dejar en el camino a la alemana Tina Rupprecht para unificar los títulos. En sus últimas peleas no había cedido, ni siquiera, un sólo round.

Por qué le robaron la pelea a Yúdica

Tras el combate subió al ring la exuberante campeona Yokasta Valle, que ostenta las coronas OMB y FIB de Peso Mínimo. Y la maquinaria del negocio boxístico ya tenía en mente el combate con Estrada por la unificación de las 4 coronas.

La exhibición boxística de Yúdica fue un baldazo de agua fría sobre los planes de los promotores, inconveniente que solucionaron con los fallos vergonzosos de los jueces Max DeLuca, Chris Migliore, y Steve Weisfeld, que dieron ganadora a la nacida en Los Ángeles, California, por tarjetas idénticas de 97 a 93

