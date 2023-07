Polémicas declaraciones de un famoso periodista sobre Riquelme: "Un negrito de Don Torcuato".

Ladaga sostuvo su teoría conspirativa diciendo: “A Riquelme lo sostiene el amor de la gente. Un 'negrito' de Don Torcuato los sacó del poder. Que Riquelme haya sacado al macrismo de Boca tiene un costo”.

El periodista luego apuntó contra sus colegas: “Hay mucho periodismo anti Boca muy fuerte. Pero no por ser anti Boca: hoy hay medios que, por una cuestión empresarial, política o de intereses quieren destrozar a Boca. Y yo nunca participé de eso”.

Ladaga también se refirió a su polémica salida de ESPN: "Yo subí una foto, a la semana me agarró COVID y cuando volví del COVID me dijeron que ya no iba a estar más. Y que iba a quedar como relator porque ellos me valoraban mucho como relator”.

El periodista afirmó: “Yo soy crédulo, eh, no desconfío de la gente, en la vida me enseñaron así porque, como yo no estafo a nadie, no desconfío de nadie. Yo me lo creí, dije '¡qué bien!'. Y la verdad es que relaté muy pocos partidos y muy chiquititos, así que esa valoración sobre mí no sé si era tal”.

En ese punto, Ladaga reconoció: “Después de ahí, primero me corren y después me echan. Es muy simple, como en todos lados: te llaman a una reunión. Primero no me contaron como periodista dentro del programa y después me sacaron de la mesa”.