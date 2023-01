Polémica por el posible fichaje: la decisión que tomó el DT del Benfica con Enzo Fernández

En el marco de la fecha 15 de la Primeira Liga, según informó el diario Record, el entrenador alemán optó por no poner de titular al campeón del mundo en Qatar 2022 para “evitar un posible mal recibimiento por parte de la hinchada” del conjunto lusitano. Incluso se baraja la posibilidad de que ni siquiera figure en la lista de convocados para el partido.

El diario A Bola, por su parte, se muestra en una línea similar y añade que esto no es parte del castigo que le impondrá el club por haber viajado a Argentina sin autorización (la idea por estas horas es que reciba una multa económica).

Las Águilas, que vienen de caer por 3 a 0 ante Sporting Braga en condición de visitante, lideran el torneo local con 37 unidades, tres más que su pasado contrincante. De esta manera el albiceleste podría regresar a los campos de juego el 10 de enero, cuando enfrenten al Varzim en condición de visitante por los octavos de final de la Copa de Portugal.

En la última conferencia de prensa, Schmidt se mostró crítico con el accionar del Chelsea en estas negociaciones y buscó cuidar a su estrella. “Hay un club que quiere al jugador, que sabe que no lo queremos vender, que intenta poner al jugador de su parte cuando sabe que la única forma de conseguirlo es pagando la cláusula. La situación es muy clara. Lo que está haciendo ese club para intentar fichar a Enzo es una falta de respeto al Benfica. No puedo aceptar lo que están haciendo. ¡Intentan volver loco al jugador! Fingen que van a pagar la cláusula y luego dicen que quieren negociar... Creo que esa no es la forma de que dos clubes tengan buenas relaciones”.

“Enzo es un buen tipo y un jugador extraordinario, queremos que se quede, la situación no es fácil. Jugó el Mundial, ganó el Mundial, tuvo ofertas, hay mucho dinero en juego. Es un jugador joven, esto es confuso, todos lo entendemos. Pero es una excelente persona”, añadió.

Todo el conflicto está vinculado a que el club adquirió al futbolista en julio del 2022 (10 millones de euros más 8 en variables) y le puso una cláusula que ronda los 120 millones de la moneda europea. El Chelsea filtró que estaba dispuesto a pagar incluso una cifra superior a ese monto, pero durante las últimas horas se conoció que las tratativas se estancaron porque los ingleses pretendían negociar el valor.

Fernández ya sumó 25 presentaciones -todas como titular- en el club portugués y colaboró con 3 goles. Su importancia en Benfica llegó a tal punto que disputó 9 de los 10 encuentros que afrontó la entidad en Champions League y celebró dos tantos en esa competencia. Los portugueses culminaron en la primera colocación de un complejo grupo que tenía a PSG (segundo), Juventus (tercero) y Maccabi Haifa. La expectativa ahora está centrada en el duelo de octavos de final contra el Brujas de Bélgica que se desarrollará entre el 15 de febrero y el 7 de marzo.

FUENTE: Infobae