Podrían desafiliar a la Liga Sanjuanina si debate sobre las Sociedades Anónimas

Además advierte que "que el carácter de afiliado de la Liga Sanjuanina de Fútbol a la AFA, impone la asunción de obligaciones cuyo incumplimiento obstan al sostenimiento de dicho status jurídico, y ciertamente que dar un tratamiento institucional a una cuestión que inequívocamente es antiestatutaria y antirreglamentaria constituye un incumplimiento a las mismas".

En este contexto, explican que el artículo 12 del Reglamento General del Consejo Federal (RCGF) dispone la prohibición de apartarse directa o indirectamente del Estatuto de la AFA o del RCGF, disponiendo que de advertirse la existencia de tales actos se deberá abstener inmediatamente de continuar la ejecución. En ese contexto, la celebración de una reunión institucional, donde se debatirá una cuestión abiertamente antiestatutaria es reñido con la referida norma, como así también lo sería dar tratamiento a la incorporación de disciplinas no incluidas en nuestros estatutos y reglamentos (vgr. Futsal con las reglas de la CAF: Fútbol7, etc.) o debatir si pudiera disputarse partidos amistosos con instituciones no federadas (expresamente prohibidas)".

Si la Liga Sanjuanina de Fútbol insiste en debatir sobre las SAD podría enfrentar graves sanciones. "En efecto, en tanto la Liga Sanjuanina de Fútbol es una institución afiliada a la AFA, sometiéndose en consecuencia a sus estatutos y reglamentos, y es competencia exclusiva del órgano soberano tratar y debatir tal cuestión. Representa una violación a los estatutos de la AFA, sancionables hasta con su desafiliación", cierra el comunicado.

Cabe destacar que tras el Decreto de Necesidad y Urgencia anunciado por Javier Milei, donde le abrió las puertas a las Sociedades Anónimas Deportivas mediante la modificación de la ley de Sociedades, causó en AFA cierta sorpresa y rechazo. Más allá de lo firmado por el presidente, el organismo que comanda el sanjuanino Claudio Tapia no contempla en su estatuto que sus miembros sean Sociedades Anónimas. Esto quiere decir que si alguna institución decide "cambiar", quedará inhabilitada para disputar competencias nacionales e internacionales (CONMEBOL y FIFA) y perderá la afiliación.