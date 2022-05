Poder, histeriqueo por figurar y un peso pesado que quiere cambiar la historia: ¿la tercera es la vencida?

En 6 años la Liga Sanjuanina de Fútbol tuvo demasiados cambios y movimiento de piezas dentro del edificio. Desacuerdos, fórmulas y el murmullo de nuevas estrategias, propuestas o proyectos. Un ente sin ADN, llano y acostumbrado . Poder en el Torneo Local pero el constante abandono y falta de apoyo en el resto de los departamentos: LIFI, inferiores, fútbol 11 femenino y futsal en damas y varones. Un escritorio lleno de propuestas, la incógnita por quién llega y si resultará o no... En busca del poder, histeriqueo por figurar y el replay de una misma historia con nuevo perfil. ¿La tercera es la vencida?

En 6 años también pasó Alberto Platero y su gente. En ese momento era el presidente del Club Atlético Trinidad pero para equilibrar la balanza y poder estar en donde lo llamaban se alejó del club León. El ex arquero asumió a La Liga en 2016 cuando se impuso ante la lista de Ricardo Moya. Al frente del ente estuvo 5 años. Luego de eso, las cosas se puso un poco pedregosa.

Los espacios estaban cubiertos pero el mandato de Platero caducó y llegó Oscar Cuevas, siendo y manteniéndose a dos puntas entre la presidencia de Peñarol y la Liga Sanjuanina. En el sillón del edificio estuvo un año y medio y durante todo ese mandato las cosas se complicaron un poco: renunció el Tesorero, los miembros del Tribunal y la mitad de los clubes le soltaron la mano. A nuestro medio expresó más temprano que su gestión había sido buena: "Me voy porque nunca tuve el apoyo necesario de los clubes y directamente yo no voy a hacer fuerza para que eso suceda, ya no tengo ganas. Creo que hemos tratado de hacer las cosas lo mejor posible por el fútbol sanjuanino. Por ahí uno comete errores por la misma falta de experiencia, pero nuestra gestión ha sido buena. Empezamos desde cero y trabajando".

Nuevamente la Liga Sanjuanina vuelve a tener un cimbronazo. Juan Valiente asumirá por debajo del ala de Cuevas con el respaldo de 12 clubes y sólo tres tres en contra. A su vez, el máximo dirigente del Bohemio quedará como el vicepresidente, "no es lo mismo estar al frente de un club que estar al frente de la Liga", había expresado.

Juan Valiente será quien se siente en el sillón esta noche cuando anuncien que tomará el cargo del edificio de calle Santa Fe y Entre Ríos por dos años. Mientras tanto, en el barrio Puyuta no están muy contentos, ya que acusan que si no puede con Desamparados, menos podrá con dos entes de peso como el club y la Liga Sanjuanina.