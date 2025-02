Pipo Gorosito calentó la previa de la Copa Libertadores: "Boca no es favorito"

A su vez, el ex entrenador de Tigre, club con el que le ganó una final al elenco de la Ribera, aclaró que no tienen miedo al ambiente que se pueda generar en la vuelta en La Bombonera: "Dentro de la cancha somos once contra once. Ningún jugador murió en La Bombonera, la gente no entra a la cancha. Está el nerviosismo lindo pero se te va una vez iniciado el partido. Veremos si nos da el cuero para llevarnos la serie".

Una vez consumada su clasificación contra el conjunto guaraní, Gorosito había asegurado la intención de ganar de Alianza Lima y además destacó la jerarquía de su plantel: "Tenemos confianza en los jugadores, el plantel que tenemos, estamos yendo de menor a mayor".

Por último, el entrenador del club incaico destacó a tres futbolistas del Boca de Fernando Gago. "Tienen individualidades muy buenas. Brian Aguirre desequilibra muy bien y tanto Saracchi como Barinaga son importantes para los centros. Vamos a buscar pasar rápido al ataque e intentar imponer nuestro juego”, sentenció.