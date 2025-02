La noche convulsionada de Boca: hubo fuegos artificiales y estruendos en el hotel antes del debut copero

Todavía no se puso en marcha Alianza Lima vs. Boca, pero bien puede decirse que la Fase 2 de la Copa Libertadores ya comenzó a jugarse afuera de la cancha. Y no favorablemente para el equipo de Fernando Gago, que en la madrugada de este martes, en vísperas del partido, no pasó la mejor noche de sueño ante los fuegos artificiales que azotaron a los alrededores del Hotel Hyatt.