Pilotos y periodistas del automovilismo sanjuanino opinaron del salto de Colapinto a Alpine: "Es la mejor oportunidad"

- Tobías Martínez (Piloto de Turismo Carretera)

"Está bueno porque se asegura un lugar en la Fórmula 1 y por lo menos vamos a tener un piloto argentino arriba de un auto. Esto lo mantiene cerca y tiene muchas chances de subirse al auto. Es la mejor oportunidad que tenía, porque en ningún auto iba a poder subirse en este momento arrancando la temporada, pero va a estar poco tiempo siendo piloto de reserva hasta que Doohan (piloto principal de Alpin) no cumpla con las expectativas y de ahí que lo suban a Franco. El piloto de reserva gira más que el piloto real, porque hace mucho simulador y prueba mucho los autos y eso le va a servir porque le va a permitir conocer el auto con el que va a correr. Franco resalta en la gente porque es muy particular, dado y que ningún piloto lo tiene, por eso se destaca y suma mucho también en lo social porque es argentino y en eso marca la diferencia".

image.png

- Emiliano Persia (Periodista de Código Tuerca)

"El traspaso de Williams a Alpin es muy importante, porque Williams le dio la chance de debutar en al Fórmula 1. Se mostró competitivo pese a que el equipo no es de lo mejor, pero esas nueve carreras lo tuvo en cuenta este equipo que es más competitivo. Desde ese punto es muy bueno el salto y también que lo tenga en cuenta Briatore, que es una especie de padrino deportivo de Schumacher, Fernando Alonso... si él está en ese equipo va a poder evolucionar y seguir en la Fórmula 1. Se logró el objetivo. Hay que esperar que sucede con los pilotos titulares, él está como segunda opción y me parece que este camino de seguir mostrándose es súper acertada. Muchos de los pilotos que hoy triunfan en una escudería, fueron pilotos de reserva. No me gusta que se lo involucre con famosas, pero evidentemente los resultados, mostrarse bueno dentro de la F1 y ser carismático también sumó para que lo tengan en cuenta en un equipo como Alpine".

image.png

- Joaquín Naranjo (Piloto de F3 Metropolitana)

"El cambio es bastante bueno y el seguir en la Fórmula 1 es muy importante, teniendo en cuenta que a fin de año pensábamos que no lo íbamos a ver más y ahora está de vuelta como piloto de Reserva, pero está. Siendo de reserva estás adentro y siempre es importante eso, a no estar en nada vale por mil. Colapinto y todo lo que se ha hecho y gente que habla sobre él es increíble; despertó en Argentina algo muy grande, tanto en los chicos que quieren empezar en el karting de vuelta, la cantidad de gente que empezó a ver la Fórmula 1 únicamente por él. Me pone contento y le viene bien a los argentinos".

image.png

- Jorge Pinardi (Periodista de Motores en Marcha)

"Estar en Fórmula 1 es magno. Solo menos de 30 pueden hacerlo en cada temporada. Alpine es de segunda línea, pero vale la pena estar. Franco Colapinto para crecer y llegar a una escudería mayor, hoy por hoy debe ser más que el auto. Es importante estar en la Fórmula 1, después el nivel del piloto y los dólares marcaran el rumbo. Colapinto puso lo suyo para este estilo más desacartonado de la F1 que siempre fue conservadora y poco humana".

image.png

- Juan Cruz Roca (Piloto de Top Race Series)

"Estoy muy contento por el presente de Franco, yo lo conocí y es un chico súper agradable. Lo del traspaso es una bomba mundial que haya llegado a Alpine, hizo una escuela en Williams y ahora estar con contrato en piloto de reserva está muy bueno. Un piloto de reserva puede hacer un papel muy importante, teniendo en cuenta que los titulares muchas veces no pueden cumplir y son ellos los que hacen un mejor trabajo que ellos. De lo mediático Colapinto tiene que cuidarse, seguir como venía y ser lo más humilde posible".

image.png

- Alejandro López (Periodista Deportivo)

"Que se haya dado el traspaso es muy bueno, porque no estaría bueno que quede afuera del círculo de la Fórmula 1 y siempre es bueno estar ahí, aunque sea de piloto de reserva porque puede suceder cualquier cosa al año y puede volver a rendir o a subir. Me parece buenísimo que no pierda el lugar que se ganó y no tenga que regresar a la Fórmula 2/3. Este mundo mediático lo ha encontrado muy rápido, fue tanta fama de golpe y por ahí tiene que tener cuidado con eso, pero es inevitable porque en Argentina somos así y más sabiendo que hace tanto tiempo no tenemos un piloto en Fórmula 1, como que se le vino el mundo encima. Creo que ahora está cayendo donde está y que va a ser diferente este año".

image.png

- Fabián Flaqué (Ex piloto)

"Me parece buenísimo que siga y creo que es importante que esté en Alpine y que lo tengan presente, sobre todo que este un tipo como Briatore detrás de él. Hubiese sido buenísimo que siga como titular, pero bueno sigue estando y hay que valorarlo, ya que en cualquier momento se puede abrir una puerta y eso es buenísimo. Su personalidad a mi me encanta, porque el chico es frontal, muy distinto a los pilotos de antes y eso le ha hecho bien. Apoyo cien por ciento lo que está haciendo Colapinto".