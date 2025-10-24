viernes 24 de octubre 2025

Para agendar

Pilotos sanjuaninos correrán este viernes en La Plata en TC Pick Up y TC Junior

Pilotos sanjuaninos correrán este viernes en La Plata en TC Pick Up y TC Junior.

Por Redacción Tiempo de San Juan
bf052129d0cda85239cf4dedb1150241_L

En un fin de semana atípico para la Argentina en materia de deporte, reducido en programación debido a las elecciones nacionales legislativas, el deporte motor es el que encabeza las actividades, habiendo comenzado el día miércoles 22 de octubre, disputando las finales este viernes.

TC Pick Up

Se corre la novena fecha del campeonato de TC Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. Allí estará el sanjuanino Tobías Martínez con la Chevrolet S10 del equipo Rus Med.

Luego de la actividad del jueves, donde fue 13° en la clasificación, Tobías largará desde el séptimo puesto en la primera serie, que se largará a las 12:05. Los resultados de las series determinarán la grilla de partida para la final, que se pondrá en marcha las 16:20, con 18 vueltas o 30 minutos como máximo.

Disputada la primera carrera por la Copa de Oro, el piloto sanjuanino ocupa el 14° puesto, con 22 unidades.

TC Junior

La categoría disputará la décima fecha de la temporada, formando parte del mismo espectáculo con las camionetas y TC Mouras en el circuito de La Plata.

San Juan está representada por Santino Persia y Bautista Mattar dentro del equipo SDE San Juan, que ya tuvo actividad desde el miércoles con las tandas de entrenamientos.

En la clasificación del jueves, Mattar fue cuarto y Persia quinto. Posteriormente, en la serie única, Bautista logró finalizar en el tercer puesto, por detrás de Tiago Bettino y Lucas González.

Por su parte, Santino Persia ocupó el sexto lugar en la clasificación final. Este viernes la competencia final se pondrá en marcha a las 12:51, con un total de 12 giros al trazado platense.

Dejá tu comentario

