domingo 26 de octubre 2025

LaLiga Española

Bellingham vuelve a poner al Madrid arriba: Real Madrid 2-1 Barcelona

El Santiago Bernabéu estalla nuevamente: tras el empate del Barcelona, Jude Bellingham marcó el segundo para el Real Madrid y desató la euforia local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Real Madrid y Barcelona se enfrentan hoy en uno de los partidos más esperados de LaLiga española. El estadio Santiago Bernabéu luce repleto mientras los equipos buscan quedarse con la décima fecha del torneo.

El árbitro César Soto Grado dirige un clásico que promete intensidad y emociones de principio a fin. A los 22 minutos del primer tiempo, Kylian Mbappé tuvo su revancha rápida y abrió el marcador para el Real Madrid, desatando la euforia de los hinchas locales y poniendo al equipo blanco en ventaja sobre el Barcelona.

El partido se puede seguir en vivo por ESPN y Disney+, mientras que Clarín ofrece el minuto a minuto de todas las jugadas, goles y festejos. Con Mastantuono al mando del Real Madrid, el duelo ya muestra señales de un enfrentamiento vibrante y lleno de momentos para el recuerdo.

