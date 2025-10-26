domingo 26 de octubre 2025

Elecciones 2025

En el país, ya votó casi el 23% del padrón

La participación a media mañana muestra una jornada electoral ágil y sin inconvenientes mayores, indicaron desde la Dirección Nacional Electoral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A pocas horas de iniciada la votación en todo el país, la Dirección Nacional Electoral (DNE) informó que cerca del 23% del padrón electoral ya se acercó a las urnas. La cifra refleja una participación activa en estas elecciones legislativas nacionales, donde los ciudadanos se expresan tanto por Diputados como por Senadores.

Según datos oficiales, el tiempo promedio de votación con la Boleta Única Papel (BUP) es de menos de tres minutos para quienes eligen solo una categoría, y de aproximadamente cuatro minutos para quienes participan en ambas. Este cálculo contempla desde el ingreso del elector al establecimiento hasta su retiro.

Qué pasó en San Juan

En San Juan, la jornada comenzó con un ritmo sostenido. Casi el 13% del padrón ya había emitido su voto a media mañana, informó la Justicia Federal. Si bien este número es ligeramente inferior al registrado en las legislativas de medio término de 2021, cuando alcanzaba entre 15% y 17% a la misma hora, desde el tribunal destacaron la normalidad de la jornada.

“El despliegue del Correo Argentino y del Comando Electoral permitió que, a las 9:30, todas las mesas quedaran constituidas al 100%. No se han reportado inconvenientes significativos”, explicó Pablo Quiróz, presidente del Tribunal Electoral, en declaraciones a las 10:30 horas.

Sobre posibles irregularidades en escuelas de Caucete, la Justicia aclaró que hasta el momento no se registraron presentaciones oficiales. Recordaron que los reclamos pueden realizarse de manera presencial o virtual ante la Secretaría Electoral, y que cada informe es verificado antes de ser registrado.

