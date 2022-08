Pergolini durísimo contra Riquelme: "¿Boca no debería llamarse ´los amigos de Román?´"

Tras la contundente derrota contra Patronato, el empresario de medios no dudó en volver a aparecer en escena para arremeter con todo hacia el ídolo xeneize y hasta deslizó, irónicamente, que la institución debería pasar a llamarse ´los amigos de Román´".

Mientras en su programa radial de Vorterix se señalaba el pobre el rendimiento de la defensa de Boca, particularmente de algunos nombres como Carlos Zambrano, Facundo Roncaglia y Luis Advíncula, Pergolini alzó la voz y dejó una tremenda frase contra el refuerzo que ayer hizo su debut en Paraná.

"¿Roncaglia? No, no juega, es una forma de decir. Roncaglia juega porque es amigo de Riquelme, sino no tiene sentido que esté jugando en la Primera de Boca", sentenció el exvice del conjunto de La Ribera, que cada vez sube más el tono de sus declaraciones.

Para cerrar el debate y dejar en claro su postura sobre la actualidad de Boca y las formas de manejarse de Riquelme como dirigente, Pergolini disparó: "Es azul y amarillo, ¿pero ahora no debería llamarse los amigos de Román?"

El posteo de Pergolini durante el partido de Boca

"Qué Jebus nos ayude", publicó Pergolini en su cuenta personal de Instagram. Cabe destacar que dicho texto fue subido mientras que el encuentro aún se estaba disputando, pero los de Brandsen 805 ya estaban abajo en el marcador. Es decir, fue antes de sus fortísimas declaraciones de esta mañana.

Días atrás, el exvicepresidente había dedicado un mensaje a Carlos Izquierdoz, quien se fue por la puerta de atrás luego de haber tenido un cortocircuito con Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol: "Muchas gracias. Por los títulos. Por no haberte ido a la selección por darle prioridad al club. Por ser parte fundamental de la zaga central. Una pena tu salida así. Buena suerte", había escrito.

También había hablado del mal momento de Boca luego de la derrota frente a Argentinos. En esa oportunidad en Radio Vorterix: “Nos quedan 18 partidos con Ibarra y un año y medio con Riquelme, OK. Que Dios nos bendiga”.