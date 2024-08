¡Peillat se quedó con las ganas! Alemania perdió con Países Bajos y no pudo bañarse en oro en los Juegos Olímpicos

No pudo ser para Peillat, el jugador nacionalizado alemán que jugó por la medalla de oro ante Países Bajos. Los Juegos Olímpicos tienen un campeón y no estuvo del lado del ex León, que después del escándalo por el grito de gol, la frase y todo lo que se dijo, se le negó el primer escalón del podio. La historia se definió por penales y en los festejos del final, se picó todo. La cara larga del defensor alemán y los argentinos que aprovecharon e hicieron meme el momento.