Video: Dalma Maradona cruzó duramente a Peillat por usar la frase de su padre

Un nuevo capítulo se suma en el escándalo de Peillat . Quien saltó esta vez fue Dalma Maradona , la hija del diez, que no se escapó del comentario y acotó una frase demoledora sobre el ex de Los Leones . El defensor había usado una frase maradoniana para los argentinos y ella le saltó con los tapones de punta. Qué le dijo.

En un partido muy disputado, Los Leones perdieron 3-2 ante Alemaniay fueron eliminados de los Juegos Olímpicos en cuartos de final. Lo particular del encuentro estuvo en que el segundo gol alemán lo hizo Gonzalo Peillat, el mismo argentino que ganó la medalla dorada en Río 2016 pero que dejó de vestir la camiseta albiceleste por problemas con la Federación.

Tras el encuentro, tuvo fuertes declaraciones que impactaron en suelo argentino. Entre otras cosas, dijo lo siguiente: "Que hoy te digan las cosas que te dicen, la verdad que me hace pensar qué buena decisión tomé". Además, agregó: "Al que le gusta, bien, y al que no le gusta, sorry... Como dijo Maradona, que la sigan chupando".

Esta frase que estampó la era maradoniana no le gustó para nada a Dalma, que no dudó en tomar la palabra y contestarle al defensor alemán: "Delirio total el tarado", comenzó al introducir el tema. Y siguió: "Ponele que hasta ahí, que él no esté de acuerdo con los manejos del hockey, te lo puedo tomar. Cada uno puede estar de acuerdo o no si tiene la posibilidad de ir a otra selección...".

El tema estuvo en que festejó con todo su tanto que significó el 2-1 parcial para Alemania y, luego, citó a Maradona: "Le gritás el gol a tus compañeros, la gente está re caliente, nos ganás el partido y después mandás a los argentinos a 'que la sigan chupando'... ¿Estás loco?", sentenció Dalma.

Peillat, un viejo conocido:

El 18 de agosto de 2016, en Río de Janeiro, el hockey argentino escribió su página más gloriosa. Los Leones se consagraban campeones olímpicos al derrotar en la final a Bélgica por 4-2 y uno de los goles los convirtió Gonzalo Pelliat, clave en el título y goleador del equipo conducido por Carlos Retegui con su especialidad: el córner corto.

Casi ocho años después, Argentina y Alemania se midieron en cuartos de final por los cuartos de los Juegos Olímpicos y quien estuvo en la vereda de enfrente justamente fue Peillat: marcó y gritó un gol para el 2-1 parcial contra el conjunto nacional, la camiseta que defendió hace un tiempo. Finalmente, los alemanes se impusieron por 3-2 y avanzaron a las semifinales.

"Que la sigan chu....": la reacción de Peillat tras el gol a Los Leones:

Peillat habló con la TV Pública y también se refirió a la polémica y a los comentarios que recibe en redes por haber cambiado a Argentina por Alemania: "Muchas cosas las leo. En hockey no somos fútbol, no somos Messi... No somos ninguno de esos jugadores que representan a Argentina. El hockey es un deporte muy chico y cada jugador está cerca de los espectadores", explicó.

Luego, agregó: "Hay muchas cosas que las leo... Pero, qué sé yo... Hay que hacer un poco mente fría y seguir para adelante. Al final, es mi vida. Al que le gusta, bien, y al que no le gusta, sorry... Como dijo Maradona, que la sigan chupando".