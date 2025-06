Patines de tres ruedas en el hockey: cómo podría impactar en la disciplina desde lo técnico y la defensa a la propuesta de Martinazzo, "no será obligatorio"

El histórico ex jugador de la Selección Argentina explicó que la incorporación del patín de tres ruedas no será obligatorio y que si bien este cambio no aparece en el último reglamento enviado a las federaciones, será anexado en breve. También remarcó que no se trata de hockey en línea ni de un cambio estructural del deporte. “Debe salir una reglamentación marco general, una etapa posterior que estudie los detalles, pero el juego no se modifica en esencia”, insistió.

Pero el impacto del anuncio no se hizo esperar. En redes sociales, muchos jugadores, entrenadores y fanáticos manifestaron su rechazo o dudas frente a una modificación que, para algunos, pone en riesgo la identidad tradicional del hockey sobre patines. Algunos expresaron su preocupación por cómo afectará el rendimiento técnico, la seguridad de los jugadores y hasta la equidad en la competencia si conviven ambos tipos de patines. Sin embargo, hay adeptos que ven con buenos ojos esta apertura, especialmente desde una mirada de inclusión y expansión internacional.

Para entender mejor lo que implicará desde lo técnico, Tiempo de San Juan charló con Maira Saldaño, conocida entrenadora de patinaje artístico, quien explicó cómo se trabaja en su disciplina con los tipos de patines. “Dentro del patinaje artístico existe el InLine, que usa patines de tres ruedas. Aunque en San Juan hoy no hay muchos que lo practiquen, a nivel nacional e internacional está creciendo mucho. Técnicamente se puede hacer todo igual que con el de cuatro ruedas: saltos, trompos, figuras, coreografías. Lo que cambia es el eje del patín. En el tradicional tenés cuatro apoyos repartidos a lo ancho, como si caminaras con una zapatilla. En el InLine, las tres ruedas están en una línea que pasa por el medio del pie. Eso modifica el equilibrio y la forma de enseñar. Es como cuando uno empieza a usar rollers: al principio las rodillas se van para adentro, cuesta dominarlo, pero se aprende”, relató Saldaño, que actualmente se encuentra en Buenos Aires acompañando a sus alumnos en el Panamericano.

Desde el lado comercial y técnico, Marcelo Cristofanelli, dueño de una tienda especializada en accesorios para patinaje artístico y hockey, expresó dudas sobre la incorporación del patín en línea al hockey tradicional. Según comentó, esta combinación “no va a funcionar” porque el patín tradicional de cuatro ruedas es más dinámico y responde mejor en velocidad y reacción que el de línea, que tiene tres ruedas en línea y un freno adelante. Aunque reconoce que el cambio busca darle más dinamismo al deporte, cree que el motivo real aún no está claro y prefiere esperar a ver cómo evoluciona la implementación. Además, aclaró que ambos tipos de patines tienen precios similares y que los patines de tres ruedas sí están disponibles en San Juan.

Desde el plano reglamentario, Martinazzo explicó que esta inclusión de los patines de tres ruedas forma parte de un proceso más amplio de modernización que se viene trabajando desde hace casi una década. “Hace ocho años que estamos tratando de actualizar las reglas del juego. Entre otras cosas, se aprobó el regreso de la tarjeta amarilla para reemplazar la azul, buscando que el público comprenda mejor el juego. Todo está pensado para mejorar la experiencia del espectador y facilitar la expansión del deporte”, manifestó.

La implementación de este cambio no será simultánea en todo el mundo. En Europa, el nuevo reglamento comenzará a regir a partir de agosto de este año. En tanto, en América, Asia y África entrará en vigencia desde enero de 2026.

En San Juan, cuna de grandes campeones del mundo, esta transición no será nada fácil. Los clubes deberán evaluar si incorporan los nuevos patines, los entrenadores deberán capacitarse, y los jugadores tendrán que tomar decisiones técnicas y estratégicas sobre cuál tipo de patín se adapta mejor a su estilo de juego. Aunque la decisión ya está tomada, esto recién empieza.