¡Pasó de todo!: San Martín y una victoria de infarto que lo deja en la cima de la Primera Nacional

"Tuvimos situaciones y no las pudimos aprovechar en el primer tiempo, no econtrábamos los espacios. Fuimos justos ganadores. Lo de las expulsiones, las imágenes están claras. Y el penal también, no sé por qué se enojaron. Esto es fútbol. Hoy San Martín tuvo personalidad, es cierto que algunos partidos los podés jugar bien y otros no. Lo importante es que sumamos", señaló "Purruco" sobre el final.

7a8f6b03-e49c-4a1c-a3f2-c0ce20fb3a38.jpg

Y la calentura de los de Buenos Aires no quedó ahí. Ya consumado el partido, hubo piñas cerca del túnel. En los incidentes estuvieron involucrados varios jugadores de San Miguel y colaboradores de San Martín.

1f189e66-48e6-4cd8-8a36-b3b51c775723.jpg

Lo cierto es que nada pudo cambiar el resultado y triunfazo que quedó en manos del Verdinegro, que volvió a sumar y es más líder que nunca. El próximo duelo será contra Quilmes, en condición de visitante.