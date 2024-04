Pancho Martínez y su repentino adiós de San Martín: ¿hubo otro club en el medio?

Claro, todo eso habría ocurrido tres semanas atrás, cuando San Martín era líder de la Primera Nacional. Lo que sucedió después habría generado un cortocircuito entre ambas partes, y una marcha atrás en la "promesa" de los dirigentes. Es que tras aquella charla entre el entrenador y la CD, el conjunto sanjuanino fue eliminado de Copa Argentina por su clásico rival y no volvió a sumar de a tres, dejando escapar la chance de volver a la punta. La seguidilla de empates, la derrota con Godoy Cruz y la baja en el rendimiento futbolístico del plantel, habrían tirado por la borda aquel acuerdo económico.

La postura de la dirigencia claramente no habría caído bien en Martínez, quien horas después del partido del domingo, presentó la renuncia a la comisión directiva. Y si bien no quiso ahondar sobre las razones de su repentino adiós, el DT le confirmó a Tiempo de San Juan que sí hubo una propuesta de otro club y que la rechazó porque prefirió "pregonar con el ejemplo". Además confirmó que no se fue por los resultados y sí por una "acción de los dirigentes".

Desde San Martín hubo silencio y no se manifestaron sobre esta versión. Sí es cierto que, de acuerdo a las declaraciones radiales de Jorge Miadosqui, Martínez estaba en la cuerda floja. El presidente verdinegro, post empate con Estudiantes de Buenos Aires, manifestó su enojo por el resultado y la ausencia de un jugador sanjuanino, apuntando directamente a las decisiones de "Pancho", el hombre en el que confió en diciembre pasado para comandar los destinos de San Martín.

"Jugando así no nos sirve. El campeonato es sumamente competitivos y si bien estamos segundos en la tabla, perdimos muchos puntos. Además, yo veo que un jugador no juega tres partidos y ni siquiera va al banco, y después aparece de titular en la Copa Argentina; me sorprende, San Martín debería ser Lucas Acosta y 10 más. Hay que tomar medidas, jugando así no nos sirve", expresó Miadosqui.

Ya sea por las declaraciones del dirigente, los resultados o lo económico, Martínez pegó el portazo y ahora San Martín otra vez busca DT.