Pacman y su noche soñada en el Cantoni: el esfuerzo detrás del triunfo y su respuesta al rival que denunció "sobornos"

“Fueron tres meses duros. Entrenaba mañana, siesta y noche. Me levantaba a las cinco y media, salía a correr una hora, después trabajaba ocho horas en el camping del Sindicato de Comercio, y al salir me iba al gimnasio a hacer potencia. Merendaba y de nuevo al Mocoroa para la parte técnica. Así todos los días”, relató Fernández con una mezcla de orgullo y cansancio todavía fresco. Ese régimen extremo tuvo recompensa arriba del ring, frente a una multitud que llenó el Cantoni para verlo campeón.

Aunque se había preparado para diez asaltos, finalmente la AMB definió que el combate por el título fuera a ocho. “Había entrenado para diez, pero bueno, la AMB decidió que eran ocho. Igual me sentí muy bien, venía con ritmo: peleé en diciembre acá y antes de eso, en Estados Unidos por un título Silver”, explicó el púgil.

El valor del sacrificio

El título no es sólo una faja dorada. Para “Pacman”, representa algo mucho más profundo: “Esto queda para toda la vida. A veces estás tan agotado de entrenar, de hacer dieta, que sentís que no podés más. Pero después, cuando estás acostado con esto en la mano, sabés que valió la pena. No tiene precio”.

Su alimentación fue parte clave. “Apenas me bajé de la balanza empecé con Gatorade y agua, después en casa me puse un suero porque estaba muy deshidratado. Mi primera comida fueron fideos con salsa y queso. Un permitido merecido después de tanto cuidarme”, contó entre risas.

Un campeón que trabaja y sueña

Lejos de las luces permanentes del profesionalismo puro, Fernández mantiene los pies sobre la tierra: “Para mí lo más importante es trabajar. El boxeo me dio mucho, pero el trabajo es salud, es vida. Mi papá me enseñó eso”.

Esa figura paterna estuvo presente durante toda la entrevista. Eduardo Fernández fue formador, mentor y guía. “Empecé a boxear con él a los 14. Mi papá nos enseñó a mi hermano Fito y a mí. Viajábamos en un Gol por todo el país, él decidía si peleaba o no, era un sabio del boxeo”, recordó emocionado.

La respuesta al escándalo: “Esto no se arregla”

Después de la derrota, Néstor Abdallah publicó en redes sociales una grave acusación: que los jueces del combate habían sido “sobornados”. La denuncia no fue formal ni judicial, pero generó ruido. Exequiel no esquivó el golpe: “Si fuera así, no hubiera entrenado tres meses ni me levantaría a las cinco de la mañana. Esto lo maneja la AMB, ellos traen sus árbitros, no los elige la organización local. No hay forma de que uno pueda meter mano”.

Sin nombrarlo directamente, lo puso en su lugar: “Si sospechaba eso, que no suba al ring. No podés decir esas cosas sólo porque perdiste. No lo tomé en serio. Cada uno hace su camino, yo el mío lo construí con peleas en todo el país y el mundo. La gente me conoce, sabe cómo soy”.

El equipo invisible

Aunque el boxeo es un deporte individual sobre el cuadrilátero, Fernández tiene claro que sin su círculo no estaría donde está. “Mi mamá me prepara la comida, mi hermano Fito me entrena, mi novia me cuida y me guía con la alimentación. Somos un equipo. Yo subo al ring, pero el triunfo es de todos”.

Incluso su descanso pre combate habla de esa filosofía de equilibrio. “Antes de subir, me tiro una siestita en el camarín. Estoy relajado. Mientras más tranquilo estoy, mejor boxeo. Es como una meditación”.

En el horizonte, para Fernández se viene la defensa del título y nuevas oportunidades: “Seguramente salgan propuestas interesantes, pero vamos con calma. Hay que elegir lo mejor. Por ahora, a recargar energías”.