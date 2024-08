'Pac-Man' Fernández en Entretiempo: de la lucha contra los ataques de pánico a cómo el boxeo lo sacó de lugares oscuros

En principio, el boxeador hizo alusión a su apodo. "PacMan" no surgió porque sí y todo tiene una historia: "A ese nombre lo tengo desde que era niño porque me decían que tenía un parecido a Manny Pacquiao (ex boxeador) y ahí quedó para toda mi carrera. Tengo un tatuaje del apodo en el cuello, me lo hice hace como 5 años".