Otro capítulo en Peñarol: la AFA respaldó a Oscar Cuevas y todo lo demás quedó nulo

Una parte de la resolución y quizás la más importante, aclara que "todos los contratos y documentos deben ir firmados por el presidente y secretario y/o sustitutos estatutarios". De este modo, Cuevas tomó el liderazgo y será 'su equipo' el participante del campeonato nacional.

Desde el principio los entrenamientos fueron por separado. Fuera quedan los jugadores y los mismos técnicos. Oscar Cuevas tiene en la manga a Cristian Bove, pero la dirigencia se opone y marca terreno con Salvador Mónaco, el tucumano que ya conoce la casa y que le fue bastante bien en la institución. Ahora la pregunta es... ¿Cómo se arma el plantel? Hay cerca de 30 futbolistas en cada uno. Una mitad se queda sin jugar y sobre todo sin trabajo por un año.

Según el artículo 41 del Estatuto de la AFA, la Comisión tiene la derecha respecto a las inscripciones y firma de contratos. "En todos los casos, la sola firma del Presidente no será válida si la misma no es refrendada por el Secretario General", dice el mencionado artículo. Esto quiere decir que Cuevas necesita la firma de Javier Guillén para ratificar a Cristian Bove como DT del plantel mayor, cosa que este último no avala ya que apoya a Salvador Mónaco. "Él quiere incluir la firma de su hijo y eso no se puede. Nosotros ya mandamos la lista de buena fe a la Liga Sanjuanina de Fútbol, ente que no le recibió la documentación a Cuevas por tener una sola firma, y a la AFA. Esperamos el visto bueno", cerró Perona.

Mientras se resuelve el conflicto, ambos equipos se entrenan en diferentes canchas (Bove en el Bicentenario y Mónaco en el predio chimbero de Peñarol) y tienen hasta pactado el viaje para este viernes a las 22hs. Insólito.