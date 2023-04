Otra vez quisieron requisar a los jugadores de Alianza en la previa de un partido: "Es increíble que pase esto"

Una vez más, los jugadores de Alianza vivieron un insólito proceso previo a un partido. Es que antes de ingresar a la cancha de San Lorenzo de Ullum la policía quiso requisarlos, algo que no suele ocurrir. El plantel se opuso y, tras varios minutos de espera, los dejaron pasar.

Fue Marcelo Russo, capitán de Alianza, quién relató lo sucedido. "Pasó lo que les pasó a los chicos la vez pasada. Nos quisieron requisar, algo que no pasa en ninguna cancha de fútbol. Es increíble que pase esto. Nos dijeron que había que requisar a todos los jugadores, que no se podía pasar un termo cuando en todos los planteles los jugadores toman mate. Jugué en casi todos lados y nunca me había pasado esto. Una cosa de locos"