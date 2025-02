"No lo pongo más": la picante frase del entrenador de Independiente sobre el sanjuanino Matías Giménez

Sin embargo, cuando tiene que poner mano dura , lo hace. El ejemplo más claro fue el escándalo del yate, donde Marco Pellegrino y Diego Tarzia fueron sancionados con algunos partidos. Luego de la victoria por 2 a 0 ante Sportivo Belgrano por los 32avos de final de la Copa Argentina, fue consultado por Matías Giménez Rojas , a quien se lo vio algo molesto durante su ingreso a los 68 minutos. El DT no se percató de esta situación, pero indicó que será muy estricto al respecto si un jugador se muestra ofendido .

El exdelantero de San Martín de San Juan reemplazó a Gabriel Ávalos a falta de poco más de 20 minutos para el final del partido. Algunos periodistas notaron que no tenía muy buena cara al momento del cambio y se lo hicieron saber a Vaccari en la conferencia de prensa posterior.

El entrenador esbozó una sonrisa y respondió: "Si lo noto así la próxima no lo pongo". Y agregó: "Voy a prestar atención a ver si tenés razón. No lo creo, pero si tenés razón no lo pongo más".

Giménez quedó algo relegado en la consideración del entrenador, teniendo en cuenta el gran nivel que está demostrando Gabriel Ávalos, quien es uno de los goleadores del Torneo Apertura con cinco tantos en siete encuentros. Además, se debate un lugar con Ignacio Maestro Puch y Santiago Hidalgo.

Así explica Vaccari esta competencia interna en la delantera: "Nosotros tenemos cuatro delanteros centros y depende de la situación, el momento y qué consideramos que necesitamos para cada situación, puede ingresar uno u otro. Los cuatro están en buen nivel, compitiendo de igual a igual y tienen características diferentes que nos pueden ayudar en situaciones puntuales de acuerdo a lo que necesitemos".

El sanjuanino de 25 años disputó un total de 115 minutos, repartidos en seis partidos durante este año. Todavía no anotó goles y únicamente repartió una asistencia en la goleada frente a Vélez. Su último tanto lo anotó el 5 de marzo pasado, en el empate 2 a 2 ante Barracas por la Copa de la Liga.

