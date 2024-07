No llegó a debutar, estuvo lejos del fútbol por 18 años y ahora volvió con todo: quién es Nahuel, el 'Dibu' estrella del Senior de Colón

El fútbol sanjuanino tiene millones de historias y cada una representa algo diferente. Esta es una y señala a Nahuel Carrizo , el arquero de la categoría Senior (+38) de Colón Juniors . Este fin de semana gritó campeón con su equipo , tras quedarse con la final ante San Martín, pero no sólo es eso, sino que festejó por dos, ya que el fue figura en la tanda de penales . El debut en la Primera que no fue, el abandonar el fútbol por casi 20 años y lo que significa volver a vestirse de jugador.

image.png

La historia de Nahuel con el fútbol es bastante particular. Es que tuvo que dejar de jugar cuando supo que no iba a tener oportunidades; si bien entrenaba a la par de sus compañeros, nunca tuvo su debut profesional en Colón. "Fui arquero suplente mucho tiempo y después por trabajo, dejé de jugar. Estuve lejos del fútbol por 18 años", relató el defensor de los tres palos que ayer se hizo gigante y figura frente a los verdinegros.

Los caminos y el fanatismo por este deporte lo llevaron a reencontrarse con el arco. Nahuel se sumó a las filas de Rawson Juniors en la B Local, equipo que pelea por el ascenso a la máxima categoría del fútbol sanjuanino. A pesar de que no pudo hacer el estreno profesional con el Merengue, lo hizo varios años después en este equipo. Su día se divide en trabajo del comercio, entrenamientos y la fecha inmovible de los partidos. Así también, el gustito de ponerse la camiseta de su club en el Senior.

image.png

Nahuel Carrizo hace tres años que está con el Senior de Colón, y recién este año pude jugar para la categoría +39. ¿Casualidad? primera campaña, figura y campeonato. "Me fue bien en la semifinal que fuimos a penales y ayer con la final en la que atajé dos. Se me dio. Ya me dicen 'Dibu' Martínez".

Por último, el arquero le confesó a Tiempo, que más allá de la 'suerte' de los penales, él se ayudó con un "tutorial" de Youtube. "Vi un montón de videos de cómo mirar al jugador para darse cuenta a dónde va a patear de acuerdo a los gestos que hace antes de ejecutar. Eso me ayudó mucho y funcionó".