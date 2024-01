No habrá "The Last Dance" entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi: las razones

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo finalmente no se podrán ver las caras porque el 'Bicho' no superó unas molestias que arrastra.

“No lo veremos (por el duelo entre Cristiano y Messi). Ronaldo está en la parte final de su recuperación para incorporarse al grupo. Esperamos que en los próximos días puedas empezar a trabajar con el equipo. Estará ausente del juego”, contó el DT en la conferencia de prensa previa al duelo con Las Garzas. Hay que recordar que el conjunto norteamericano viene de perder por 4-3 ante el Al-Hilal, en su primera experencia en Arabia Saudita.

Los medios locales, en este caso Arabic Sports, apuntan a que el portugués arrastra una lesión en el gemelo izquierdo que le podría demandar varias semanas más de recuperación. Por su baja, Al-Nassr tuvo que suspender una gira programada por China.

De esta manera, al menos por ahora, no habrá una nueva edición del clásico duelo entre dos de los mejores jugadores de las últimas décadas en el fútbol del mundo. Es importante recordar que hace una semana, fue el propio Cristiano el que habló sobre el último premio que recibió Messi cuando le fue otorgado el The Best de la FIFA por tercera oportunidad en su carrera (2019, 2022 y 2023).

“Estoy acostumbrado y sé cómo funcionan estas organizaciones. Para ser sincero, no vi la ceremonia de entrega de los premios The Best...”, respondió Ronaldo, en una clara alusión a si le molestaba que se hable de Arabia Saudita como una liga menos visible teniendo en cuenta que Messi fue elegido como el mejor jugador en la entrega que hizo la FIFA después de jugar una parte de la temporada en Estados Unidos.

¿Qué dijo el luso sobre el debate en torno a los premios a mejor jugador? “Creo que, en cierto modo, estos premios están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada. No quiero decir que Messi no lo mereciera o Haaland o incluso Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios. Y no es porque haya ganado en Globe Soccer. Pero son hechos, son números. Y los números no engañan”, analizó.

El Inter Miami que dirige Tata Martino continúa con su gira en la que recorrerá 38.500 kilómetros hasta su estreno oficial por la MLS el próximo miércoles 21 de febrero, como local, ante el Real Salt Lake. Luego de dejar Medio Oriente, la delegación rosa volará con destino a Hong Kong para enfrentarse al combinado nacional del país asiático (domingo 4) y, acto seguido, el rival de Messi y el resto de las figuras del club de la Florida será el Vissel Kobe, equipo de la liga de Japón (miércoles 7). Tras el regreso a los Estados Unidos, el jueves 15 se dará un duelo muy especial para el astro rosarino.

Antes del debut en la nueva temporada de la liga en EEUU, Inter Miami recibirá a Newell’s en el DRV PNK Stadium y, pese a ser un amistoso, las entradas más baratas se venden por 115 dólares. Ese encuentro será particular para Leo y Martino, ya que es el club donde ambos dieron sus primeros pasos como futbolistas.

FUENTE: Infobae