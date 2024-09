No aprendió nada: el hincha chileno que se hizo viral en la Copa América volvió a explotar contra la 'Roja'

En uno de los videos el aficionado de la Roja no dudó en apuntar contra el director técnico Ricardo Gareca, quien tomó las riendas del conjunto trasandino en marzo de este año con una goleada ante Albania y una ajustada derrota contra Francia. Sin embargo, la pronta eliminación en la Copa América hizo que genera cierto malestar. “Gareca, c... de tu madre. Tenés que irte, ¿cómo no vas a poner a nadie en el área c…?”, soltó.

Luego, además de señalar nuevamente la labor técnica del Tigre, también criticó con dureza a Gabriel Arias, arquero argentino nacionalizado chileno que se desempeña actualmente en Racing. “Al arquero, c... de tu madre. Gareca andate, culeado. Mira huevón, mira. Andate argentino c.., andate a tu país. Malo, malo el arquero”.

El golazo de la Araña desde afuera del área tampoco pasó desapercibido para este hombre, ya que al ver la repetición en el televisor soltó: “No marcan a nadie, otra vez estos hijos de p…”. Al unísono, Popo Retro comenzó a patalear por toda la sala hasta que se sentó en el sillón, donde comenzó a desahogar sus penas.

El hincha chileno que se había enojado en Copa América porque su selección había perdido con @Argentina. Anoche se volvió a enojar porque la Roja fue goleada por el equipo de #Scaloni.

Amigo, me parece que se va a seguir enojando seguido, mejor cálmese, jajaja

Vale recordar que esta no es la primera vez que sufre una caída contra la Albiceleste. Él se hizo viral del otro lado de la cordillera durante la Copa América 2024, cuando padeció la derrota frente a la Argentina por el gol en el final del encuentro de Lautaro Martínez.

“No he querido ni mirar ni la jugada, ni la repetición del partido. No quiero saber nada, por lo menos por hoy. Ayer me retaron mucho en la casa porque me emocioné demasiado y la verdad es que soy futbolizado; sobre todo cuando juega Chile o Colo Colo”, relató en su momento en diálogo con Infobae. Y luego, añadió: “La verdad es que así veo los partidos. Mi hijo se pone a grabar, pero a mí no me importa, yo reacciono como cualquier hincha según la jugada que esté sucediendo en el momento ahí en la en la pantalla”

El contenido comenzó en tiempos de pandemia cuando Popo fue a visitar a su hijo Eduardo a la ciudad chilena de Angol. Con cuarentena mediante, salieron los primeros videos del Viejo Mañoso, reaccionando a distintas situaciones de la vida cotidiana. “Me empezó a grabar a escondidas, a la gente le gustó eso y lo tomó como un reality de pandemia. Fue un fenómeno”, soltó. Ahora cuenta con una gran masa de seguidores en todas sus plataformas, como YouTube, Twitch y Tik Tok.

FUENTE: Infobae