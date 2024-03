Nelson Leiva, en modo juez: le mostró la tarjeta a sus colegas, ¿a quiénes le sacó la roja?

Nuevos tiempos El cambio de look de Marcelo Gallardo: ¿qué pasó Muñeco?

En el salto a Antonio Mateu Lahoz, el juez que dirigió Argentina-Holanda, el árbitro sanjuanino calificó su trabajo con una tarjeta roja. El español en ese choque sacó 17 tarjetas amarillas -siete para los neerlandeses y nueve para los argentinos.

"Durante el desarrollo del partido justificaba el mayor de las decisiones, porque es un árbitro que me gustan sus formas. Yo me tiro más a ese estilo. Tiene una gran trayectoria y ese día no tuvo una buena tarde. Quizás lo planteó diferente y hibo algo que lo terminó modificando", tiró en Entretiempo.

