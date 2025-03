Nazareno Fúnez, a punto de irse de Newell's: ¿vuelve a San Martín?

La mala noticia para los fanáticos del “Verdinegro” es que Fúnez no volverá a San Martín. Según indicaron desde el diario La Capital, el 9 está muy cerca de continuar su carrera en el Norte argentino, más exactamente en Central Córdoba de Santiago del Estero.

Durante el Apertura 2025, el centrodelantero disputó únicamente dos partidos como titular (Aldosivi y Central Córdoba de Santiago del Estero). En otros cinco cotejos entró desde el banco de suplentes (Independiente Rivadavia, Banfield, Defensa y Justicia, Rosario Central y Barracas). No convirtió goles en el campeonato.

Defensa y Justicia podría convertirse en el tercer actor clave en la negociación por Fúnez. El Halcón de Varela compraría el pase del joven mediocampista en una cifra cercana a los 300 mil dólares y, posteriormente, lo cedería a préstamo a Central Córdoba de Santiago del Estero.

El club rojinegro mantiene una estrecha relación con Defensa y Justicia en este mercado de pases, ya que recientemente vendió a Francisco González a la institución de Florencio Varela, mientras que Luciano Herrera llegó al Parque Independencia a préstamo desde ese equipo.

Para Zenón, el posible arribo a Central Córdoba representaría una gran oportunidad de crecimiento, ya que el conjunto santiagueño disputará la Copa Libertadores tras haber obtenido la Copa Argentina. La competencia internacional le permitiría mostrarse en una vidriera más amplia y potenciar su carrera en el fútbol argentino.

Nazareno Fúnez, quien fue clave en el regreso a Primera (como el gol a Gimnasia de Mendoza en la final del Reducido y el único tanto en el triunfo ante All Boys de visitante), volvió a Newell's por la repesca e inició la pretemporada bajo las órdenes del técnico Mariano Soso. A principios de enero, su estadía no era segura, ya que se encontraba a 'prueba' -como todos los que volvieron- y de ser tenido en cuenta para la próxima temporada, iba a quedarse, hecho que ocurrió. En el caso de que eso no suceda, Raúl Antuña quería su vuelta al plantel sanjuanino.

La primera semana le sirvió al DT de Newell's para decidirse y dio un indicio: "Tiene mayor posibilidades de permanecer en la plantilla", había dicho el entrenador en conferencia de prensa al periodista de Cadena 3 de Rosario. Finalmente se quedó, pero lo resultados no fueron los esperados.