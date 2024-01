Murió Franz Beckenbauer, leyenda del fútbol mundial

Si el Olimpo de este deporte incluye a aquellos que deslumbraron desde el medio de la cancha hacia adelante (Pelé, Di Stéfano, Cruyff, Maradona, Messi) a nivel de defensores no hubo -hasta hoy- ninguno comparable a Franz Beckenbauer. No hay estadística, recopilación o síntesis histórica en el fútbol que no incluya al “Kaiser” en su equipo ideal.