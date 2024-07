Miguel Gómez, el DT de la medalla de oro: "No se dio lo que más queríamos"

Miguel Gómez es el único sanjuanino que participó en un Juego Olímpico cumpliendo el rol de director técnico, dirigiendo al seleccionado argentino que se quedó con la medalla de oro en la aislada ocasión histórica que estuvo contemplado el hockey sobre patines. Eso también lo convierte en el único DT de este deporte campeón tanto en mundiales como en el ciclo olímpico. Hoy, a 32 años, define esa experiencia como “imborrable en mi carrera como entrenador” aunque reconoce que no es totalmente placentero el recuerdo: “Hasta la fecha no se dio lo que nosotros queríamos, ser un deporte olímpico”.

Barcelona 1992, los Juegos de la XXV Olimpiada, se celebraron en la ciudad española entre el 25 de julio y el 9 de agosto y en aquellos tiempos se contemplaban deportes de exhibición, es decir que estaban bajo el paraguas del Comité Organizador, pero el resultado no se oficializaba en el medallero. La apuesta principal era ‘testear’ disciplinas en el contexto polideportivo y luego analizar en el escritorio si se las incluía en la siguiente edición.

Curiosamente, Argentina figura en el medallero de Barcelona con una medalla de bronce, en la prueba de dobles masculino de tenis, con Javier Frana y Christian Miniussi. Mientras que cosechó 3 oros en deportes de exhibición (las otras dos fueron en pelota vasca), pero no tienen validez oficial.

Para Gómez fue “uno de los títulos máximos” y en la ceremonia de premiación, tras imponerse en la final al seleccionado anfitrión “nosotros éramos campeones olímpicos, con medalla de oro y los mejores del mundo”.

Los sanjuaninos dorados

Así, de los 26 atletas sanjuaninos que fueron olímpicos, 7 estuvieron en Barcelona, cantidad que nunca fue igualada. Y todos en el plantel de hockey sobre patines: Diego Allende, Alfred Bridge, Guillermo Herrmann, Raúl Monserrat, José Luis Páez y Roberto Roldán. Los otros 3 integrantes fueron los hermanos mendocinos Alejandro, Gabriel y Pablo Cairo. El cuerpo técnico también fue sanjuanino porque a Miguel Gómez lo acompañaba José Méndez de Socio.

Claro que el camino no estuvo exento de dificultades. Un jugador fundamental para el técnico, Facundo Salinas, no pudo ser parte del plantel por cuestiones físicas a pesar de todos los esfuerzos que hicieron para esperarlo.

Como no formaban parte de la delegación argentina (compuesta por 84 deportistas) viajaron con antelación y al momento de subirse al avión, se enteraron que no tenían viáticos hasta que arribaran los deportistas 'oficiales'. “Esa parte económica la suplimos nosotros poniendo nuestra tarjeta, luego se devolvió todo”, recuerda Gómez.

La campaña deportiva tampoco fue arrasadora. De hecho, en la primera ronda un empate con Estados Unidos y derrota ante Portugal llevaron a que Argentina dependiera de los lusos para pasar de fase, quienes debían golear a los norteamericanos en la última fecha y así lo hicieron. En la siguiente instancia el equipo se acopló y así llegó a la final.

Nada menos que ante España, en el estadio del Fútbol Club Barcelona, el Palau, totalmente repleto, con la presencia de los reyes de España y el entonces presidente del COI, el catalán Antonio Samaranch, quien había jugado al hockey sobre patines en su infancia.

Aquel 7 de agosto, el partido no pudo provocar más emociones. España comenzó siendo una tromba, Argentina reaccionó y estuvo ganando 5-2. Los locales lograron empatar en 5 en menos de un minuto y así fueron a alargue. Ahí, Argentina ganó 8-6. Los goles de la Albiceleste fueron obra de José Luis Páez (4), Diego Allende (2), Roberto Roldán y Pablo Cairo.

Gómez evoca que en la ceremonia de premiación solamente había medallas para los atletas y no para el cuerpo técnico, por lo que después consiguió que le entregaran a él y a Méndez de Socio.

Tampoco pudieron festejar como hubiesen querido porque los dos jugadores llamados al control antidoping se demoraron un par de horas: “Habíamos terminado como a las ocho de la tarde, y eran las diez de la noche y nosotros estábamos en el complejo del Palau ahí sentaditos, al lado de la cancha de hockey de hielo que tenían, esperando. Nos trajeron una caja con sándwichs, cerveza, gaseosa, y bueno, ese fue el festejo”.

Todo lo contrario fue cuando regresaron a suelo sanjuanino: “La repercusión fue impresionante, pero la fiesta total fue cuando llegamos a nuestra tierra, porque acá en San Juan se vive de una manera muy especial el hockey sobre patines”.

Cuatro definiciones

El ambiente olímpico: “Al no estar en la Villa Olímpica, no lo vivimos tanto. Yo he tenido la experiencia de haber vivido también unos Juegos Panamericanos, en Estados Unidos en 1987, y ahí vivíamos en la Villa de los atletas. Estábamos con las chicas de hockey sobre césped, ciclismo, fútbol. En las noches salíamos y estaban los brasileros tocando, un sector donde se escuchaba música, maquinitas para jugar, te servían algún bocadito, bebidas gaseosas, eso es lo que nosotros no vivimos en Barcelona.

La ceremonia de inauguración: “Al otro día jugábamos en la mañana y dispuse que no íbamos a ir al desfile por la cantidad de horas que tenían que estar parados los chicos, cosa que por ahí no les gustaron porque es un roce con todos los atletas del mundo. Es un momento especial pero después comprendieron”.

Su presente: “Llevar a mis nietos a entrenamiento, ir a ver partidos, y tengo la coordinación de un club, Bancaria. Hoy en día estoy muy atento a los chicos, eso hoy es lo que me mantiene bien”.

La ilusión olímpica: “Es la que todos queríamos, siempre pensamos que trabajamos para esto, para que nuestro deporte fuese olímpico. Pero bueno, no se dio, no sé los motivos”