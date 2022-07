Messi y Ramos se sacaron chispas en el entrenamiento del PSG

Segundos después de esa acción, Sergio Ramos se acercó a Lionel para pedirle disculpas y lo abrazó, pero el argentino no quiso saber nada. Se sacó de encima al español y le dijo varias cosas. A pesar de que no se logra entender qué dijo el argentino, se puede notar que la patada del ex Real Madrid no le gustó nada. Un pequeño flashback de lo que fueron decenas de superclásicos de España entre el Barcelona y el Merengue.

EL VIDEO DE LA 'PATADITA' A DESTIEMPO DE RAMOS