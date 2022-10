Matías Giménez, una oferta y en la mira de 'uno de los 5 grandes'

Si bien se desconocen mayores detalles de 'esa comunicación post oferta', Tiempo de San Juan pudo conocer que se debió a su buen desempeño en el campeonato que 'antes no era visto y por los tantos goles que marcó ahora lo tienen en cuenta'. A San Martín le queda un partido por saber cómo queda parado en la tabla de posiciones y si entra por la ventana o no al la próxima instancia de la Primera Nacional. A falta de eso y a punto de culminar, llegó la oferta para el delantero. Que incluso, también mencionaron que también le ofertaron 'de un club fuera de la Argentina' ,

Lo cierto es que por el momento, Giménez solo tiene en mente el encuentro del sábado ante San Telmo a las 15hs. A partir de ahí, lo que suceda, se sabrá en los próximos días.

image.png

MATÍAS GIMÉNEZ YA HABÍA RECHAZADO A UN CLUB DE PRIMERA

Godoy Cruz de Mendoza fue uno de los interesados en llevarse a Matías Giménez. Si bien el tema fue fugaz, desde el club no negaron que el interés por el delantero sanjuanino estuvo, pero eso quedó también en él: "Lo quieren, pero que no quiere saber nada, los rechazó. Se siente muy bien en el equipo, que siente que es su momento, y que si tiene que emigrar, será a otro club y no a Godoy Cruz", comentaron en su momento desde la institución.