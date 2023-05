Matías Giménez: su granito a la colecta, el sentimiento con el hincha y 'la racha con el gol'

En sintonía, reveló que se sienten mejor en lo anímico, que es para sacarse que sombrero con el hincha de Independiente y que el fin se semana llovió, hacía frío y la cancha estaba llena. También, añadió que luego de la derrota con River les llegaron a los futbolistas mucho mensajes de apoyo y de aliento de que iban a salir adelante.

Por otro lado, confesó: "Zielinski nos dio confianza y nos tocó el tema de la actitud. Habíamos perdido confianza y se notaba en la actitud de cuando nos hacían un gol nos caímos muy rápido. Es donde más trabajó".

"No me está tocando hacer goles, pero intento ayudar al equipo desde otro lado que es el sacrificio. Independiente está adelante de todo así que ojalá podamos mantener lo que hicimos el fin de semana. Cuando salió lo de Independiente no dudé en venir. Mucha gente me decía que no venga, pero cada vez que entro a la cancha se me infla el pecho", cerró.