Matías Giménez se despidió de sus compañeros: viaje en puerta, un sueño que se tacha y un abrazo lleno de nostalgia

Estos días no he podido dormir pensando en la vez que me toque jugar con la camiseta de Independiente. Es un sueño

Tiempo de San Juan, único medio en Concepción, conversó con el delantero que hizo escuelita e inferiores en San Martín. Una mezcla de sensaciones, pero siempre con la sonrisa por delante. Dejó los preparativos de lado y se dio una escapadita por su club. Llegó minutos antes de las 18 hs, abrazó a algunos de la utilería y se fue directo al vestuario dónde se encontraba gran parte de sus compañeros.

Un bullicio de aplausos y de ovación se escapaba por la ventana que da al sector del patio del Hilario Sánchez. Es que el delantero sanjuanino que marcó 14 goles en la anterior temporada, fue un destacado y se va -sin dudas- por la puerta grande.

Matias Gimenez se despidió de sus compañeros de San Martin

"Ya casi estamos. Estoy muy ansioso y con muchas ganas. Pude cumplir un gran objetivo que tenía y ojalá sea todo bueno. Uno de chico siempre sueña jugar en un grande de Argentina y por suerte lo voy a cumplir, ojalá sea con éxito y cosas positivas", relató el jugador a Tiempo de San Juan, luego de salir de la zona de vestuarios.

Sonriente pero con las palpitaciones a mil por su pase a Independiente y el 'hasta luego' frente a sus 'amigos', Matías Giménez confirmó: "Tengo sensaciones extrañas, muchos sentimientos encontrados, saludar a la gente que vi durante tantos años es algo lindo pero a la vez es algo raro. Pero bueno, es un buen motivo y eso me pone contento".

En este momento me está costando caer un poco. Estoy ansioso de llegar y conocer al grupo

UN SALUDO PARTICULAR ANTES DE VIAJAR

Mientras se encontraba despidiendo de sus compañeros, un hincha de San Martín se acercó al jugador para pedirle un video muy particular: un saludo para su hija que el sábado cumple 15 años. Sonriente -como siempre- accedió y comenzó con una pequeña presentación mencionando 'soy Matías Giménez'...

BIENVENIDA DEL ROJO Y TARJETA DE EMBARQUE PARA MATÍAS GIMÉNEZ

Independiente de Avellaneda le dio la bienvenida en sus redes sociales a Matías Giménez. El jugador canterano de San Martín mañana martes estará en las instalaciones del Libertadores de América para la revisión médica y la primera práctica.