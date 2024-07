Marquesado, en llamas: dicen que el DT campeón pedía un millón de pesos para continuar

Un alto dirigente del Far West expresó a este medio que el conflicto se desató porque el entrenador pedía un millón de pesos para continuar. Según señalaron desde el seno del club, tras la obtención histórica del Torneo de Invierno del fútbol sanjuanino, Magallanes solicitó un "importante aumento" de sus haberes pero desde la institución le respondieron que no estaban a la altura de lo que pretendía.

"Pedía mucho. Nosotros somos un club grande pero humilde. Tuvimos la suerte de salir campeón, pero somos humildes y no tenemos ese dinero para pagarle. Quizás podríamos haber hecho el sacrificio, pero es muy bocón y le faltó el respeto a la comisión; hizo mucho daño", expresó en off el dirigente.

Una despedida por WhatsApp

Eduardo Magallanes, más conocido como "Cachilo", anunció su sorpresiva salida a través de unos estados que publicó en su WhatsApp. "Hola gente, quiero comunicarles con mucho dolor en el alma que dejo de ser el DT del club Marquesado. Hay cosas que no van con nosotros y gente que les hace mal al club. Gracias por todo tricolor querido, hasta pronto", escribió el entrenador.

Magallanes explicó que no tiene ofertas en el fútbol local y responsabilizó por su salida a "los allegados que no quieren al club". "Hay gente que no sirve, como en los reinos. En lo que estuve no compraron ni un chicle. Nos estamos viendo gente, los quiero mucho. Salud campeón", agregó el DT.