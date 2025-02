Marchesín, con una sonrisa de oreja a oreja: "Boca es el desafío más importante de mi carrera"

Qué pasó Fin a la novela: Paredes no volverá a Boca y se conoció el trasfondo del negocio que no prosperó

Su llegada no fue fácil, ya que Gremio pretendía su permanencia por sus grandes actuaciones. Las negociaciones fueron difíciles, pero Marchesín tuvo un rol fundamental. Si bien siempre mostró agradecimiento y respeto por el club brasileño ("La gente de Gremio me trató muy bien. Confió en mí en un momento difícil, cuando salí de la lesión de Aquiles", admitió), también les dejó en claro que deseaba pasar a Boca.

"Les dije que era un sueño personal, que no iba a salir peleado con nadie porque lo que habían hecho por mí no me lo iba a olvidar. Me habían tratado muy bien (...). Si bien sabía que era una oportunidad muy importante en mi carrera, era la más importante, quería salir bien con toda la dirigencia, que se había portado muy bien. Pero era una oportunidad muy grande para mí y toda mi familia y que ojalá la pudieran escuchar y ahí empezaron a hablar con la gente de Boca", expresó en la pantalla de TyC Sports.