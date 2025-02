Fin a la novela: Paredes no volverá a Boca y se conoció el trasfondo del negocio que no prosperó

Parece que a Juan Román Riquelme y su Consejo de Fútbol se le agotaron los recursos y en este mercado de pases ya se han resignado con que, por ahora, Leandro Paredes no regresará a Boca . Sin acuerdo por los montos de su contrato, el cierre del libro de pases en la Serie A fue el golpe final para sepultar las ilusiones de los hinchas. Sin embargo, la esperanza para que su vuelta pueda concretarse en junio es concreta.

Este lunes 3 de febrero vence el plazo de los equipos italianos para sumar refuerzos, por lo que si el conjunto capitalino dejaba ir al argentino, no iba a tener manera de reemplazarlo. Si bien Claudio Ranieri había dicho que Bryan Cristante podía ocupar su lugar, tras el partido ante Napoli también dijo que "nadie quiere irse", y que todos estaban bien.

Ante este escenario, para dejarlo ir iban a demandarle a Boca una oferta millonaria, algo que siempre estuvo descartado. Con contrato vigente hasta junio y la posibilidad latente de que se vaya libre, su permanencia en Roma responde a cuestiones meramente deportivas, ya que Paredes se convirtió en una pieza muy importante del equipo.

En charlas con Juan Román Riquelme, el jugador ya le había manifestado su deseo de volver. Por eso, el anhelo se mantuvo vivo hasta último momento. Sin embargo, nunca hubo acuerdo por su contrato, ya que el presidente del club había puesto un tope salarial similar al que percibe Edinson Cavani, y el jugador pretendía algo más elevado. Diferencias económicas que podían ser salvables, pero que dilataron las tratativas hasta llevarlas a un punto muerto.

En este contexto, se agotaron las instancias de negociación y, salvo un cambio drástico en la situación, como podría ser una suba de la oferta salarial, una ruptura entre el jugador y la Roma o una propuesta muy elevada al club italiano por su pase, la vuelta de Paredes a Boca no se dará en este mercado de pases.

En medio de las negociaciones y los rumores, Leo reposteó una historia de su pareja, que decía: "No juzgues a una persona sin saber la verdad. Cuanto pel*tudo suelto que hay. Las cosas como son". Y si bien no tenía un destinatario definido, se cree que sería para quienes lo criticaron en redes sociales por todavía no haber resuelto su vuelta al club y por un hashtag muy ofensivo hacia él.

Además, tras el partido de este fin de semana, Paredes publicó una foto con la camiseta de Roma y recibió infinidad de comentarios, tantos que debió limitarlos. Entre esos, uno en particular le llamó la atención y le dio like. Decía: "El verdadero hincha de BOCA te va a bancar siempre, volve cuando quieras".