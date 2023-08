Luciano Sánchez habló tras la lesión que conmueve al fútbol: qué le dijo a Marcelo

Tras ser internado de urgencia en un sanatorio porteño, Sánchez pasó la noche con su familia y recibió el alta médica este miércoles en horas de la tarde, a la espera de más estudios. Y en su salida de la clínica aceptó responder las preguntas de los medios presentes en el lugar.

"Fue un mal momento al principio nomás, que tuve bastante dolor. Por suerte me pudieron acomodar la rodilla y eso me alivió mucho. La noche la pasé tranquilo, inmovilizado y sin dolor. Ahora vamos a ir a casa, a esperar que se deshinche y nos tendremos que hacer un par de estudios más para determinar cuándo nos operamos", comentó Luciano, con mucha calma.

"Tengo un montón de mensajes, Marcelo me escribió por Instagram. Sé que fue sin intención, fue una jugada desafortunada. Quiero agradecerle a toda la gente que me ha escrito, se han preocupado un montón. Ocupé la batería del celular para hablar con la familia y de a poco iré contestando", explicó el futbolista, comprendiendo la situación del histórico defensor del Real Madrid.

Con mucha templanza y optimismo, Sánchez ya piensa en la vuelta: "Es tiempo, tener paciencia nomás. Ya me ha pasado, no en la rodilla sino con otras lesiones. Y es cuestión de tiempo. Cuando me quiera dar cuenta ya voy a estar en una cancha de vuelta", se juramentó.

Consultado sobre la reacción del brasileño Marcelo, el mediocampista del Bicho agregó: "Me mandó un mensaje pidiendo disculpas, se sentía mal. Me andaba buscando en el vestuario. Es un gesto que habla de él como persona, lo admiré siempre como jugador y ahora como persona. Se lo hice saber, nada que reprocharle. Que se quede tranquilo, se lo dije por privado y lo hago ahora públicamente".

Sobre el final de su breve intercambio con los periodistas, Luciano dejó un comentario que parece definirlo: "Fue una jugada desafortunada... Me tocó a mí pasarla y prefiero pasarla yo a que le toque a algún compañero. Ahora hay que afrontarlo de la mejor manera, paso a paso con lo que venga".

Además de recibir la visita de varios compañeros del equipo y del capitán Miguel Torrén, Luciano recibió un llamado del DT, Gabriel Milito. "Me dijo que ahora me quieren dedicar la clasificación. Estaba muy dolido pero motivado para ir con todo por la clasificación".

El resultado final de empate 1-1 parece una anécdota al lado de la lesión sufrida por Sánchez pero Argentinos quiere pasar de ronda y deberá buscar la clasificación a los cuartos de final de la Libertadores el próximo martes, en el Maracaná, ante Fluminense.

FUENTE: Clarín