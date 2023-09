Los Pumas vencieron a Samoa y consiguieron la primera victoria del Mundial

No obstante, en la segunda etapa del partido, la ventaja se achicó y puso en riesgo lo conseguido en los primeros minutos, luego de una actuación destacada de Emiliano Boffelli, quien fuera el autor de los primeros puntos. De hecho, fue el jugador que más brilló, por lo que fue elegido como el hombre del partido tras anotar 16 tantos.

"Quiero agradecer a la gente que se hizo sentir, nosotros jugamos para ellos. Vinimos a ganar y lo hicimos, aunque tenemos muchas cosas por mejorar. Es un paso muy importante", señaló el capitán Julián Montoya al finalizar el encuentro.

El choque era complicado desde el inicio por le resultado en el debut y por el poco margen de error que el equipo tiene en el torneo. Sobre ello, Montoya destacó: "La presión siempre va a estar, tenemos que usarla a nuestro favor. Fue una semana difícil y cada partido es igual de importante acá".

Por su parte, el DT expresó: "Estamos contentos, hubo buenas cosas en el partido. No me gusta que nos hagan un try, hay que trabajar en la defensa". A su vez, agregó: "Necesitamos mejorar el ruck. No pienso que jugamos mal, pero tenemos que bajar los penales. Hicimos 11 penales, tenemos que bajar a menos de 10. Necesitamos disciplina".