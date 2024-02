¡Los Pumas 7s otra vez campeones!: vapulearon a Nueva Zelanda en la final

Es el equipo del momento. Ya nadie duda. El rugby argentino tiene al mejor seleccionado de seven del mundo. Los Pumas 7s volvieron a ofrecer su mejor cara el día definitivo. Con contundencia y juego brillante, este domingo arrolló a Nueva Zelanda por 36 a 12 y se consagró campeón del Seven de Vancouver.

Pese a comenzar perdiendo 12-0 contra All Blacks 7s, el equipo no mostró intranquilidad ni por un instante. Siguió su sistema y lo aplicó al pie de la letra. Marcos Moneta, Luciano González y Matteo Graziano marcaron un try cada uno; Matías Osadczuk, la figura de la final, se lució con un hat-trick. Tobías Wade, con tres conversiones, completó el número.

Embed - Scrum ESPN on Instagram: "¡VANCOUVER LES PERTENECE! #LosPumas7s son tri-campeones de esta etapa tras vencer a Nueva Zelanda por 36-12. Mirá el Circuito Mundial en #StarPlusLA." View this post on Instagram A post shared by Scrum ESPN (@scrumespn)

Los Pumas 7s acumulan 78 puntos en la tabla general de la temporada y tomaron 24 de ventaja sobre su principal perseguidor, Irlanda (54). La diferencia entre el nivel y la consistencia con el resto es grande y el principal reflejo es la diferencia de tantos luego de cuatro torneos: +341 en total, muy lejos del +81 de los irlandeses, que los siguen en el rubro. El trofeo conseguido este domingo es el tercero consecutivo en el circuito y también el tercero sucesivo en Vancouver. Formidable.

Más allá de eso, esta temporada es especial y no sólo por los Juegos Olímpicos de París. En el año en que Argentina domina la competencia, el Circuito Mundial de Seven mutó en el ahora denominado “SVNS” (”World Seven Series”, antes, en inglés). Pasó de 16 selecciones por torneo a 12, las ramas masculina y femenina se desarrollan en simultáneo en la misma sede y de las tradicionales diez etapas la cantidad se redujo a siete, con una estación final como novedad: del 31 de mayo al 2 de junio, en el estadio Metropolitano, de Madrid, los ochos primeros pondrán en juego el trofeo principal de la temporada, divididos en dos zonas de cuatro; los dos mejores clasificados pasarán a las semifinales, en las que lucharán por el título de campeón de la 2023/2024. La corona ya no será definida por la tabla anual.

Embed - Scrum ESPN on Instagram: "7 Con 78 puntos, @lospumas7s siguen liderando el Circuito Mundial de Sevens al cabo de cuatro etapas." View this post on Instagram A post shared by Scrum ESPN (@scrumespn)

Por su parte, los últimos cuatro seleccionados lucharán con los mejores cuatro del Challenger Series para mantener la categoría. En la rama femenina, las Yaguaretés argentinas juegan esta suerte de segunda categoría en busca del ascenso a la elite.

Por ese motivo, los Pumas 7s deberán revalidar todo lo que están produciendo, en una definición, en una semana. Que puede ser, por cierto, una buena medida para llegar más afianzados a París 2024, el gran objetivo de todos los equipos.

Antes de la temporada, en diálogo para LA NACION, el entrenador Santiago Gómez Cora explicó la particularidad de los años olímpicos en cuanto a la preparación. “Históricamente, en años olímpicos los equipos aflojan un poco y prefieren llegar sanos a la competencia. Nosotros necesitamos llegar competitivos. Argentina no puede regular; necesita llegar al máximo”, resaltó hace unos meses. “Necesitamos jugar la máxima cantidad de definiciones posible. Por ahí uno es superior al rival, pero si no pasó por esa situación de estrés de un cuarto de final o una final, en la que el pase pesa un poco más por ser una instancia en la que si se pierde, uno se quedas fuera, eso seguro influye. En cambio, si uno estuvo muchas veces en ese lugar, lo conoce y está más cómodo. Es mucho mejor”.

En ese sentido, los Pumas 7s superaron las expectativas y por ahora protagonizaron todas las finales de la 2023/2024. Aun sin jugar bien en algunos tramos, lograron ese plus de mantener la calma y sacar adelante partidos cerrados.

Habrá que ver cómo llegan los seleccionados a la gran cita olímpica. Nueva Zelanda, campeón en la temporada pasada, sufrió la salida de su entrenador, Clark Laidlaw, y todavía no logró ser consistente. Con un plantel competitivo y la sed de ganar su primera medalla dorada, puede levantar en el tramo final. Fiji, el bicampeón olímpico, atraviesa una etapa de recambio importante y no domina como en años anteriores, pero el talento natural de sus jugadores puede marcar la diferencia. Francia espera levantar con el arribo de Antoine Dupont, mientras que Australia navega en la irregularidad. Sudáfrica, campeón en Dubái, es otro de los que sufrieron el recambio y aún debe jugar el repechaje para clasificarse para París.

¿Habrá lugar para alguna sorpresa? Irlanda está haciendo bien las cosas, pero en el seven es un seleccionado de desarrollo incipiente. Estados Unidos se elevó en los últimos dos torneos, y las medallas olímpicas siempre son una obsesión para el deporte de su país.

En este contexto, los Pumas 7s disfrutan el camino y se mantienen en lo más alto del circuito. El gran objetivo, al igual que para todos, es tocar el cielo en París.