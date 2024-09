Los pibes perdieron, clasificaron segundos en el grupo y habrá "clásico" frente a Francia en cuartos

La Selección Argentina Sub 19 no pudo hacer pie ante la poderosa España y perdió 5-3 en el Estadio Pala Dal Lago, por la tercera fecha de los World Skate Games. A pesar de los intentos y la buena actuación colectiva, no se pudo achicar diferencias en un duelo que tuvo todos los condimentos. La Albiceleste terminó segunda en el grupo y chocará ante Francia en los cuartos de final del Mundial de Novara. Olor a clásico y un mata mata que estará presente desde el primer segundo.