Los otros dos casos de doping que involucraron al SEP y por qué ahora se despegan de Dotti

En concreto, lo que dice el equipo continental es que el ciclista no pertenece a la escuadra desde mayo pasado y que al momento de la competencia en cuestión, "no existía vínculo contractual ni de ningún índole". Además explicaron que darán las explicaciones requeridas del caso al órgano competente, es decir a la UCI, y que no realizarán declaraciones a los medios de comunicación, señalando que el caso merece "respeto y cautela".