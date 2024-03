Los ataques de pánico lo sacaron de las canchas y fundó su propio club: la historia de Cloromiro, el equipo Cangrejo

"Sufro ataques de pánico. Antes de crear el club, jugaba fútbol 11 y en un momento esto se me presentó. Tuve que dejar de jugar. No lo pude hacer más" , comenzó relatando el joven presidente de Cloromiro, la institución que impone nombre y presencia en el futsal.

Nahuel es profe de tecnología y una persona muy importante en la estructura del club. Junto a su amigo Gastón unificaron las ideas y levantaron el 'imperio Cangrejo'.

Sobre el nombre original, comentó: "Estábamos buscando cual ponerle. No queríamos que sea repetido y salió de la nada por un programa de Panam. Mi hermana estaba viendo la tele y escuché que un tema de ella se llamaba el 'Cangrejo Cloromiro' y de ahí quedó".

En cuanto al color rosa y negro que llevan como bandera, Nahuel dijo que fue porque en dentro del fútbol sanjuanino y nacional es poco usual ver estos colores y por eso decidieron identificar a la institución con el rosado.

Yo soy técnico del masculino, femenino y de la Sub 17. Todo es a pulmón, no cobramos nada, ni siquiera cuota. Todo lo hacemos a base de rifas

Por ser campeón dos veces y tener un buen presente fuera del futsal federado de la Liga Sanjuanina, Cloromiro se ganó la estadía en la Supercopa de San Luis. El torneo se disputará este fin de semana en Tilisarao y participarán equipos de Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y San Luis.

Uno de los máximos objetivos de Nahuel Vera es que el equipo que un día creó, pueda entrar a la Liga Sanjuanina a participar y competir en un nivel más alto. El roce, la presencia y el nombre, ya lo tienen. ¡Cloromiro hay para rato!.