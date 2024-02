Lola, la única sanjuanina del BMX que hará historia en la Selección Argentina

De la escuela del MTM y hermana de Felipe (17), también un rider sanjuanino que ya tiene varios campeonatos encima: "Nos entrena Juanchi Solera, llevo 7 años compitiendo . Veo poco al Chalo (Molina), pero Chanchi (hermano de Chalo) es el que me ayuda, ellos me corrigen la técnica. Yo tomo todo lo que me dicen", expresó la estudiante a Tiempo de San Juan.

Lola inició en el BMX gracias a su hermano. Felipe desde hace rato que compite en la disciplina y ella abandonó el hockey sobre césped para seguir sus pasos: "Cuando mi hermano empezó bicicross me gustó. En un campeonato argentino que corría me subí a su bici a dar una vuelta y me encantó. No me quise bajar más. Me compraron la bici y de ahí arranqué".

Sin título.jpg Lola Junto a Felipe, su hermano, en la pista del BMX

La sanjuanina cada vez que le toca subirse a la bici conecta de una forma muy especial. Tiene sus partes favoritas dentro de la pista y sueños por conquistar, principalmente uno y el más importante de todos: llegar a un Mundial.

"Estar arriba de la bici me da mucha felicidad y adrenalina. Mi parte favorita son los saltos y tirar manual, que que es pasar el salto a una rueda. Desde chica que se hacer wheelie", aseguró Lola, la piloto que fue citada a la Selección Argentina juvenil del BMX.

Sueño con competir algún día en un Mundial representando a la Selección Sueño con competir algún día en un Mundial representando a la Selección

image.png

La convocatoria a la delegación nacional llegó de una forma muy particular. El sábado pasado festejaba sus 15 años y en un momento, su madre tomó el micrófono y se lo comunicó delante de todos: "Estás convocada a la Selección Argentina". Todo fue felicidad y aplausos en un instante único y con broche de oro.

"Soy la primer mujer juvenil del BMX. Me da mucha felicidad. Me defino como una competidora orgullosa por lo que hago y muy alegre", relató la sanjuanina que sigue los pasos de la piloto Bethany Shriever, campeona olímpica de Gran Bretaña.

image.png

Por cábala, antes de las competencias, Lola lava su bici en el comedor de casa: "Mi bici es todo, es algo muy importante y valioso para mí. Antes de salir a las carreras voy pensando todo el camino en lo que quiero hacer".

La rider fue citada a la Selección Argentina para un encuentro en Mendoza que se disputará del 18 al 23 de marzo. Serán días de mucho entrenamiento y una vidriera para que Lola pueda demostrar su potencial. Oportunidad única que la tiene feliz en la escala por alcanzar sus sueños.