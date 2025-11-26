miércoles 26 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Por la puerta grande

Llegó entre murmullos y se va como una estrella: Sebastián Villa confirmó su salida de Independiente Rivadavia

El jugador colombiano se convirtió en la gran figura de La Lepra y con el tiempo se fue ganando el cariño del hincha. Se va como campeón y le mete presión al DT de los cafeteros: "Sueño volver a la Selección".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Días después de su posteo con aires de despedida junto al presidente Daniel Vila, finalmente Sebastián Villa confirmó que se marcha de Independiente Rivadavia. Pese a tener contrato hasta mediados de 2026 y del deseo de la dirigencia por retenerlo, no seguirá vistiendo la camiseta leprosa: "Me voy tranquilo, dejé todo por estos colores".

Lee además
Caso Sebastián Villa. 
Este martes

Absolvieron a Sebastián Villa en su causa por abuso sexual
la sorpresiva declaracion de sebastian villa sobre boca: ¿vuelve?
¡Lo dijo!

La sorpresiva declaración de Sebastián Villa sobre Boca: ¿vuelve?

Figura estelar en la reciente conquista de la Copa Argentina (marcó el penal definitivo en la definición de la final ante Argentinos Juniors), el extremo colombiano se despide del club mendocino con un título abajo del brazo, además de diez goles y 16 asistencias en 60 partidos.

image

"Hay ciclos que se cumplen", aseguró en diálogo con Radio Nihuil. Fue incorporado en julio de 2024 tras su paso por Beroe de Bulgaria, donde arribó después de haberse ido de Boca en medio de problemas con la Justicia, ya que atravesó dos causas, una por violencia de género -de la que ya cumplió su condena- y otra por abuso sexual.

Luego de ser marginado por el Xeneize, se consideró libre y se marchó a Europa. En ese contexto, el conjunto azul y oro recurrió a la FIFA, que falló a favor del jugador y lo libró de una millonaria multa por incumplimiento de contrato.

En cuanto al futuro de su carrera, Villa admitió que analizará las propuestas que vayan apareciendo y aceptará la que más le convenga a su actual equipo: "Mi representante buscará lo mejor para los dos". Buscará volver a un grande porque tiene un objetivo claro: "Sueño volver a la selección".

image

Previo a este anuncio público, el colombiano se había despedido de sus compañeros puertas adentro y también de Vila, quien sabía desde hace algunas semanas que no podrá contar con él para la Copa Libertadores 2026 y pretende alrededor de cinco millones de dólares: "Gracias presi por todo, te llevaré siempre en mi corazón. Te debo esta vida y la otra, eres mi papá".

Seguí leyendo

Del Bosque a Villa Krause: quién es el pibe que dejó Gimnasia, marcó dos goles en tiempo récord y se ganó el corazón del hincha de Unión

Lanús, que llega feliz por la Sudamericana, buscará meterse en cuartos cuando enfrente a Tigre

Aseguran que Macri frenó el descenso de San Lorenzo para ayudar a Marcelo Tinelli

San Juan cosechó una gran cantidad de medallas en el Campeonato Argentino de Pista

El Cantoni se prepara para una noche histórica: PacMan Fernández va por el título mundial AMB Gold

Argentina y España no se cruzarían hasta la final del Mundial 2026: la inédita medida que tomó la FIFA

La Justicia condenó a Agustín Almendra a pagarle una fortuna a Boca

Mamis todoterreno: campeonas y con el ascenso bajo el stick

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
mamis todoterreno: campeonas y con el ascenso bajo el stick
Hockey sobre césped

Mamis todoterreno: campeonas y con el ascenso bajo el stick

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho
Brutal asalto

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho

La tormenta en San Juan.
Atención

En San Juan emiten alerta por fuertes tormentas con granizo y vientos de 80 km/h, ¿en qué departamentos?

Video: el insólito motivo por el que tuvieron que parar una carrera de ciclismo en Angaco
Sorpresa

Video: el insólito motivo por el que tuvieron que parar una carrera de ciclismo en Angaco

Nadia Ailin Barrionuevo. video
Desgarrador testimonio

A horas del veredicto en el juicio a la médica, habló la mamá que perdió a su bebé en el parto

Un bodeguero y docente fue detenido por pegarle a su pareja en su finca de Pocito
Violencia de género

Un bodeguero y docente fue detenido por pegarle a su pareja en su finca de Pocito

Te Puede Interesar

El examen de ingreso en la Industrial, en la última edición de 2024 (Foto: Archivo Tiempo de San Juan). 
Una puja tradicional

Se conoció cuántos alumnos buscan entrar a los preuniversitarios de la UNSJ este año: 1 de cada 3 tiene chances

Por Redacción Tiempo de San Juan
Del Bosque a Villa Krause: quién es el pibe que dejó Gimnasia, marcó dos goles en tiempo récord y se ganó el corazón del hincha de Unión
Historia

Del Bosque a Villa Krause: quién es el pibe que dejó Gimnasia, marcó dos goles en tiempo récord y se ganó el corazón del hincha de Unión

Naturgy explicó el motivo del corte de luz que afectó a Capital y Chimbas
Oficial

Naturgy explicó el motivo del corte de luz que afectó a Capital y Chimbas

Todo lo que tenés que saber de las colonias de verano gratis en San Juan, para unos 30.000 niños y jubilados
Preparativos

Todo lo que tenés que saber de las colonias de verano gratis en San Juan, para unos 30.000 niños y jubilados

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal
Alerta

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal