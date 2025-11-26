Llegó entre murmullos y se va como una estrella: Sebastián Villa confirmó su salida de Independiente Rivadavia

Días después de su posteo con aires de despedida junto al presidente Daniel Vila, finalmente Sebastián Villa confirmó que se marcha de Independiente Rivadavia. Pese a tener contrato hasta mediados de 2026 y del deseo de la dirigencia por retenerlo, no seguirá vistiendo la camiseta leprosa: "Me voy tranquilo, dejé todo por estos colores".

Figura estelar en la reciente conquista de la Copa Argentina (marcó el penal definitivo en la definición de la final ante Argentinos Juniors), el extremo colombiano se despide del club mendocino con un título abajo del brazo, además de diez goles y 16 asistencias en 60 partidos.

image

"Hay ciclos que se cumplen", aseguró en diálogo con Radio Nihuil. Fue incorporado en julio de 2024 tras su paso por Beroe de Bulgaria, donde arribó después de haberse ido de Boca en medio de problemas con la Justicia, ya que atravesó dos causas, una por violencia de género -de la que ya cumplió su condena- y otra por abuso sexual.

Luego de ser marginado por el Xeneize, se consideró libre y se marchó a Europa. En ese contexto, el conjunto azul y oro recurrió a la FIFA, que falló a favor del jugador y lo libró de una millonaria multa por incumplimiento de contrato.

En cuanto al futuro de su carrera, Villa admitió que analizará las propuestas que vayan apareciendo y aceptará la que más le convenga a su actual equipo: "Mi representante buscará lo mejor para los dos". Buscará volver a un grande porque tiene un objetivo claro: "Sueño volver a la selección".

image

Previo a este anuncio público, el colombiano se había despedido de sus compañeros puertas adentro y también de Vila, quien sabía desde hace algunas semanas que no podrá contar con él para la Copa Libertadores 2026 y pretende alrededor de cinco millones de dólares: "Gracias presi por todo, te llevaré siempre en mi corazón. Te debo esta vida y la otra, eres mi papá".