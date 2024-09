Llanto, abrazos y pura felicidad: así vivió la Selección la clasificación a la final del Mundial

Lo cierto es que los muchachos argentinos festejaron la clasificación entre lágrimas y abrazos. Gonzalo Romero, quién se perdió la semi por lesión, terminó contra la baranda llorando como un niño. El resto, fundidos en abrazos. Hermoso momento.

