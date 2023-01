Lionel Scaloni habló sobre su desconsolado llanto tras ganar el Mundial: qué dijo

“En ese momento decís... Uf, se acabó, qué alivió, lo conseguimos pero que alivio”, reflejó sobre las sensaciones que recorrieron su cuerpo en una entrevista con Universo Valdano que se emite por el canal Movistar. Aunque fue visualizar al mediocampista de Juventus lo que terminó por hacerlo llorar: “Lo veo venir a él llorando de frente. Había sufrido Leandro, había entrado al equipo, salido del equipo”.

“Tiene algo de simbólico eso. Un jugador que empieza la final de suplente venga y te diga gracias”, le comentó en la entrevista Jorge Valdano, el campeón del mundo en 1986 que actualmente tiene un programa de entrevistas. “Sí, increíble... Él llegaba justo, había tenido una lesión, verlo a él emocionado, a mí me hizo emocionar también. Fue un abrazo muy lindo”, reconoció. “Hubo un momento clave en el que me largo a llorar porque me di cuenta lo que hicimos. Tenía la cabeza en el Maracaná en 2021, cuando ganamos la Copa América. Me senté en el banco, 20 o 30 segundos y fueron los mejores desde que estoy en la Selección, junto a los de Maracaná”, agregó.

En esta extensa entrevista en Mallorca, donde vive con su esposa Elisa Montero y sus dos hijos, Scaloni también habló sobre el liderazgo de Lionel Messi: “Es un líder, lógicamente futbolístico, pero cuando habla te puedo garantizar que dice las palabras justas. Y lo que le transmite al compañero yo no lo vi nunca, en ninguna persona. No futbolística eh, en ninguna persona vi todo lo que puede transmitir”.

“Increíble. Es difícil. Te lo puedo contar, pero tendría que vivir la gente lo que él transmite cuando habla, cómo lo miran los compañeros, la manera que lo miran, con admiración. Es muy difícil de explicarlo”, resumió.

También expresó por qué desea verlo dentro de las canchas durante el Mundial del 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá: “Sabiendo que él es feliz adentro de una cancha y feliz con la camiseta de la Selección. Y que la edad para todos, e incluso para él es un handicap, pero seguramente tenerlo adentro de un grupo y que tenga la 10 en un Mundial generará algo. Yo se la dejaría ahí, después ya veremos”.

Scaloni comentó que decidió mantenerse en Europa a pesar de tomar el mando de la selección argentina y aclaró que es una “suerte” tener su hogar en Mallorca porque allá “se está tranquilo, se vive bien”. Y explicó que fue la esposa de Alejandro Sabella quien le dio un consejo al respecto: “Hablando con la mujer de Sabella, ella nos aconsejó vivir a fuera. Eso se la guardó Alejandro por el “qué dirán” y fue una de las cosas que la esposa nos dijo a nosotros. Sería bueno que el cuerpo técnico estuviera fuera del país por la experiencia que había vivido. Estamos más cerca del jugador y esa fue una de las claves del proceso. Creo que tiene todo positivo”.

