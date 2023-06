Lionel Messi a Inter Miami: el dream team que busca Beckham

"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", le dijo Messi a Mundo Deportivo.

Parece que el primero en arribar a Inter Miami sería Gerardo Martino, un DT que ya conoce la MLS (dirigió al Atlanta United: 74 partidos, 40 ganados, 17 empates y 17 derrotas) pero fundamentalmente a Lionel Messi. Rosarino y con ADN de Newell's, igual que Leo, el Tata ya dirigió a Leo en la Selección argentina y en el Barcelona, donde fue recomendado expresamente por el capitán de la Selección argentina.

Hace un tiempo, Messi ya había expresado sus ganas de tener una experiencia en los Estados Unidos. "Siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y tener la experiencia de vivir en los Estados Unidos, de vivir lo es es esa liga, lo que es la vida allí. Me gustaría. Después, si pasa o no, no lo sé. No pienso en cómo terminará el año porque hoy por hoy creo que no sería bueno que yo diga lo que voy a hacer porque no lo sé tampoco".

Y, ese deseo se aceleró tras el mal trago que significó su paso por el Paris Saint Germain y las negociaciones con el Barcelona que no avanzaron. Finalmente, entre la montaña de dólares que hubiera significado mudarse a Arabia Saudita, tras una oferta de del Al Hilal que arrancó en 400 millones y, según los trascendidos, podría haber totalizado los 1000, Leo eligió un destino menos exótico y jugará en la MLS. Y la liga de los Estados Unidos se convertirá en un verdadero show.

Pero Martino y Messi no serían los únicos viejos conocidos que podrían reencontrarse en las costas de la Florida. Si hay un deseo que tiene Messi es volver a compartir un equipo con Luis Suárez. Aunque aparece un obstáculo: el 31 de diciembre del año pasado, el uruguayo firmó contrato con el Gremio de Brasil hasta diciembre de 2024. Lucho gana unos 280 mil dólares mensuales y tendría una clásula de salida que podría activar por alguna oferta que lo movilizara. Jugar con Leo parecería una buena excusa. Habrá que ver si se queda a cumplirlo o si, ante la chance de encontrarse con el mejor socio y amigo que tuvo en cancha, trata de encontrar una salida.

En los últimos meses se dieron varios viajes de Messi a Barcelona, donde se encontró con Sergio Busquets, Jordi Alba (34) y sus familias. Llegando al fin de la temporada, los dos futbolistas anunciaron su salida del club blaugrana, lo que hacía pensar que el reencuentro entre los tres históricos se hacía imposible. Pero ante la decisión de Messi de no esperar a que el Barcelona arreglara sus problemas de Fair Play financiero (a riesgo de vivir otra mala situación como la que sufrió el día que tuvo que irse del club), la chance de un encuentro revivieron.

Los tres fueron tentados por el fútbol árabe. Al Nassr le ofreció a Busquets un sueldo de 14 millones de dólares para que jugara con Cristiano Ronaldo. Por esos días, también fue tentado por el equipo de Beckham. Pero ahora, el inglés tiene al ancho de espadas y la presencia de Leo se vuelve magnética por lo que el ex mediocampista multicampeón con el Barcelona se acerca a Miami.

En los últimos días, Jordi Alba (que también sonó en Arabia) anunció que se iba del Barcelona porque "sentía que iba perdiendo protagonismo". Y el Atlético de Madrid aceleró las gestiones para contratarlo. Pero ahora el tablero cambia y, con tal de tener contento al argentino, los directivos del club de la MLS harán un tiro por el lateral izquierdo campeón del mundo con España, también.

FUENTE: Clarín